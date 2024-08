La primera ministra ordena liberar a los detenidos y pide una reunión con los líderes de las protestas

La primera ministra de Bangladesh, Sheij Hasina, ha ordenado este sábado la liberación de los manifestantes detenidos por las fuerzas de seguridad durante las sangrientas protestas en el país contra el ya suspendido sistema de cuotas para los funcionarios y ha emplazado a los líderes de los movilizados a un encuentro cara a cara que ya ha sido descartado por uno de los organizadores. Hasina ha asegurado, durante una reunión con sus asesores en Ganabhaban, su residencia de la capital, Dacá, que los responsables de la violencia contra las movilizaciones acabarán respondiendo ante la justicia por una ola de represión que, según el Gobierno, ha dejado hasta ahora 147 muertos, aunque los organizadores elevan el total a más de 220. "Las puertas de Ganabhaban están abiertas. Quiero sentarme con los manifestantes que se oponen a la reforma de las cuotas. Quiero escucharlos. No quiero conflictos", ha hecho saber Hasina al comienzo de la reunión, en declaraciones recogidas por el 'Dhaka Tribune'. Las protestas fueron concebidas como un acto de oposición contra un sistema de cuotas que dedicaba hasta el 30 por ciento de las plazas futuras de funcionarios a los descendientes de combatientes de la guerra de la independencia de Pakistán. Para los movilizados, y en especial los estudiantes que abanderaron las marchas, se trató de un acto de discriminación. La brutal respuesta policial acabó provocando la condena de los organismos humanitarios internacionales, que exigían además la liberación de los más de 10.000 detenidos durante las manifestaciones. Teniendo en cuenta este contexto, uno de los coordinadores del llamado Movimiento de Estudiantes contra la Discriminación, Asif Mahmud, ha respondido inmediatamente a la mandataria a través de un mensaje publicado en Facebook en el que responsabiliza directamente a la "asesina" Hasina de la represión. "No tenemos planes para negociar con ellos. Lo hemos dejado todo bien claro. Si quieren decir algo, que lo hagan delante de nuestro pueblo, en público. Con las balas y el terror no se discute", ha avisado en un comunicado publicado este sábado mientras cientos de sus compañeros han vuelto a salir a las calles de la capital para exigir a Hasina que se disculpe en público, así como la dimisión de varios de sus ministros, comenzando por los de Interior, Justicia y Educación.

