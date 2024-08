Crónica del Serbia - España, 62-70

La selección española femenina de baloncesto ha ganado este sábado a Serbia (62-70) en el tercer y último partido del Grupo A, un triunfo importante que permite a las españolas acceder a cuartos de final como líderes de grupo e invictas y, además, enviando un buen mensaje pese al mal final de encuentro que creó algunas dudas. La nota general es buena, con una gran defensa que anuló a las serbias durante tres cuartos y con un ataque colectivo dentro del típico ataque rápido de las españolas. Además, ya recuperada de su lesión, tuvo un gran regreso al grupo María Conde, la mejor del partido con 15 puntos. Pero lo negativo fue el final del choque. Cuando España tenía una ventaja de +23 puntos, ya dentro del último parcial, llegó la tan temida desconexión junto a la esperada reacción de las serbias, que estaban invictas como España hasta este duelo, y al final se sufrió con el 62-68 a falta de 46 segundos. Si contra Puerto Rico se sufrió en el tercer cuarto, esta vez la desconexión, el irse de un partido que tenían controlado pero que tenía todavía 9 minutos por jugarse, llegó en el último parcial. Si algo se puede mejorar, de cara a los cruces, es esto; el no bajar los brazos. Además, en un partido casi sin faltas personales, el último parcial vio a España cometer varias acciones de 2+1 a favor de las serbias, que de este modo y con algún triple aislado casi remontaron esa desventaja de +23. Estuvieron cerca de la hazaña las serbias, pero España supo ponerle freno a tiempo, frenar su reacción y atar un triunfo que fue merecido. Porque más allá de esa desconexión de casi 9 minutos, la sensación fue buena. Más que buena. Y es que España fue un muro defensivo que anuló a las mejores jugadoras de Serbia y desquició a su seleccionadora, Marina Maljkovic. De hecho, su máxima anotadora fue Yvonne Anderson, con 18 puntos, pero la mayoría en el último cuarto. Parece estar abonada España al sufrimiento, ya que a China la ganaron en una prórroga forzada por los pelos. Contra Puerto Rico también se tuvo que sudar. Y, ante una Serbia que es candidata a todo en París, no podía ser que fuera tan fácil. No es el estilo de una España alocada, vertical y eléctrica. Que juega rápido en ataque y que, si vuelve a entonarse tanto en defensa (salvo lo visto al final), puede también aspirar a todo. Ganaron a Serbia con esos 15 puntos de una María Conde que, lesionada en su mano izquierda en partidos de preparación para la cita olímpica, no había podido jugar todavía ni contra China ni contra Puerto Rico. Es el fichaje. Y, junto a la pívot Megan Gustafson, que esta vez jugó menos para recuperar energía, pueden hacer una pareja de lujo en estos Juegos. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: SERBIA, 62 - ESPAÑA, 70 (28-37, al descanso). --EQUIPOS. SERBIA: Anderson (18), Cadjo (5), Nogic (7), Raca (-) y Krajisnik (6) --quinteto inicial--; Stankovic (4), Jankovic (6), Katanic (2), Dugalic (7), Djordjevic (7) y Smailbegovic (-). ESPAÑA: Cazorla (7), Conde (15), Rodríguez (5), Gil (2) y Gustafson (4) --quinteto inicial--; Ortiz (6), Torrens (7), Araújo (3), Casas (10), Vilaró (3) y Ginzo (8). --PARCIALES: 13-16, 15-21, 10-18 y 24-15. --ÁRBITROS: Takaki Kato, Viola Gyorgyi y Yann Davidson. Sin eliminadas. --PABELLÓN: Estadio Pierre Mauroy, 26.595 espectadores.

Compartir nota: Guardar Nuevo