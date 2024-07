(Crónica) Colombia, rival de España en unos cuartos con Francia-Brasil, EEUU-Japón y Canadá-Alemania

La selección colombiana femenina de fútbol se enfrentará el próximo 3 de agosto (17.00 horas) al combinado español en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París, tras haberse zanjado este miércoles la jornada 3 en todos los grupos, que igualmente deparó los cruces Francia vs Brasil, Estados Unidos vs Japón y Canadá vs a Alemania. Su derrota por 0-1 ante Canadá en el Allianz Riviera de Niza, debido a un gol de Vanessa Gilles en el 61', hizo que Colombia acabase tercera del Grupo A con tres puntos; pese a ello, se clasificó para cuartos como el mejor de los tres terceros de grupo. Francia, que lideró ese Grupo A con seis puntos, irá por el lado del cuadro que españolas y colombianas. Las anfitrionas de estos JJ.OO. amarraron su billete para la próxima ronda con un triunfo por 1-2 sobre Nueva Zelanda en el Parc Olympique Lyonnais; marcó un doblete Marie-Antoinette Katoto a favor de las 'Bleus', que en cuartos de final se medirán el 3 de agosto (21.00 horas) con Brasil, víctima de la selección española durante esta jornada. Ese 0-2 encajado ante las de Montse Tomé provocó que el conjunto brasileño concluyese con tres puntos como el segundo mejor tercero de grupo. Perder contra España (9 pts.) también hizo que se le escapase a Brasil el segundo puesto, que acabó en poder de una Japón (6 pts.) que ganó por 3-1 a Nigeria y ahora se medirá con EE.UU., el gran 'coco'. Imponiéndose por 1-2 a Australia, las estadounidenses lideraron el Grupo B con pleno de victorias. En su mismo lado del cuadro, la última eliminatoria de cuartos de final será la que mida a canadienses y a alemanas a partir de las 19.00 horas de un 3 de agosto que, en su turno inicial de las 15.00 horas, vivirá ese duelo de EE.UU. ante las niponas.

