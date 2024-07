Biden y Lula coinciden en la "necesidad" de publicar "de inmediato" las actas de comicios en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, han coincidido durante una llamada telefónica en la "necesidad" de publicar "de inmediato" las actas de las elecciones en Venezuela, en las que el oficialismo declaró vencedor a Nicolás Maduro, mientras que la oposición afirma que tiene pruebas de la victoria de su candidato. "Los dos líderes han coincidido en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas publiquen de inmediato datos completos, transparentes y detallados de las votaciones en los centros de votación. Ambos han compartido la posición de que el resultado de las elecciones venezolanas representa un momento crítico para la democracia en el hemisferio, y se han comprometido a seguir en estrecha coordinación el tema", reza un comunicado de la Casa Blanca. Lula, por su parte, ha subrayado que es "fundamental" publicar las actas, al tiempo que ha explicado que ha mantenido "un seguimiento permanente" del proceso electoral a través de su enviado especial, Celson Amorim, quien desde Caracas ha reiterado al posición de Brasil de trabajar por la normalización del proceso político del país vecino, lo que tendrá "efectos positivos para toda la región", tal y como ha indicado la Presidencia brasileña. En este sentido, el presidente brasileño ha asegurado que "reconocerá los resultados de las elecciones", pero solo "una vez estos sean consagrados". "Es normal que haya pelea. ¿Cómo vas a resolver esta pelea? Presentando los registros. Si hay dudas sobre los registros entre la oposición y el Gobierno, la oposición presentará un recurso de apelación y esperará a que los tribunales se hagan cargo del caso. Y luego habrá una decisión que tendremos que acatar", ha manifestado. Asimismo, ha afirmado que este proceso se encuentra dentro de lo "normal". "Estoy convencido de que es un proceso normal y pacífico. Lo que se necesita es que las personas que no están de acuerdo tengan derecho a expresarse, que tengan derecho a demostrar que no están de acuerdo. Y el Gobierno tiene derecho a demostrar que tiene razón", ha sostenido. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, ha explicado que piden la publicación detallada de las actas debido a que "hay señales claras de que los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no reflejan la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas el 28 de julio". "También estamos revisando otros datos electorales compartidos por organizaciones de la sociedad civil y lo informes de observadores electorales internacionales", ha indicado antes de señalar que "Estados Unidos está del lado de las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, incluido el apoyo a su derecho a expresar sus opiniones libremente y sin represalias". Venezuela celebró el domingo unas elecciones en las que, según el oficialismo, el presidente Nicolás Maduro se impuso con algo más del 51 por ciento de los votos, pese a que no hay resultados oficiales públicos. Gran parte de la comunidad internacional ha mostrado dudas sobre la legalidad de los resultados y la oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González.

