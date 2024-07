Jefe de DDHH de la ONU pide a Venezuela que respete el derecho de los ciudadanos a protestar

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha instado este martes a las autoridades venezolanas a respetar el derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente, así como a que puedan expresar sus opiniones libremente y sin temor. "Estoy alarmado por los informes sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, así como de violencia por parte de individuos armados que apoyan al Gobierno, conocidos como colectivos", ha indicado en un comunicado. En este sentido, ha expresado preocupación por la violencia registrada desde las elecciones del pasado domingo, especialmente por el arresto de cientos de personas, entre ellos niños. "Las personas responsables por violaciones de Derechos Humanos deben rendir cuentas", ha señalado. "Me sumo al llamamiento que hizo el lunes el secretario general para que la controversia electoral se resuelva pacíficamente, con total transparencia, incluida la publicación de los resultados electorales con un desglose por circunscripciones", ha agregado. En respuesta, el ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, ha acusado de Turk de "evitar con malabarismo sospechoso mencionar quiénes son los promotores de la violencia" y ha aludido a "un plan violento de corte fascista". "Si su verdadero interés es defender los DDHH, condene de manera directa a la ultraderecha criminal que está atentando contra civiles y amenaza a toda la sociedad venezolana. No sea cómplice ni protector de quienes atacan a inocentes con sus planes macabros", ha agregado. Venezuela celebró el domingo unas elecciones en las que, según el oficialismo, el presidente Nicolás Maduro se impuso con algo más del 51 por ciento de los votos, pese a que no hay resultados oficiales completos. Gran parte de la comunidad internacional ha mostrado dudas sobre la legalidad de los resultados y la oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González, con el 70 por ciento de los votos.

