Por una "Venezuela libre", la consigna de los votantes en la frontera con Colombia

Cúcuta (Colombia), 28 jul (EFE).- Con la consigna por una "Venezuela libre" los ciudadanos de ese país establecidos en Cúcuta, la principal ciudad colombiana de la frontera común, fueron a votar este domingo para elegir al presidente de la nación caribeña.

En Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander, situada al lado del estado venezolano del Táchira, viven unos 300.000 venezolanos, pero solo 1.225 de ellos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales por las dificultades que encontraron para inscribirse, según han denunciado.

Al consulado de Venezuela en esta ciudad los votantes llegaron esta mañana en pequeños grupos para ejercer su derecho al voto con la esperanza de volver a ver a "Venezuela libre", como han indicado repetidamente, y de poder regresar para abrazar de nuevo a los familiares que se quedaron allá.

"Hoy es un día importante para Venezuela y en cualquier parte del mundo en la que estemos vamos a querer lo mejor para nuestro país. Por eso, hoy mi voto es por el cambio", expresó a EFE Mireya Olivares Páez.

Algunos de los votantes que acudieron al consulado en Cúcuta vestían la camiseta vinotinto de la selección venezolana y se abrazaban entre ellos, con lágrimas, en una manifestación de hermandad y de añoranza de su país.

En Colombia, el país que más migrantes venezolanos tiene, con casi 2,8 millones, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), solo 7.012 están acreditados para votar.

Las ciudades con mayor cantidad de electores son Bogotá, con 4.367; Cúcuta (1.225), Medellín (497), Barranquilla (387), Riohacha (325) y Cartagena (209).

Muchos venezolanos que no lograron inscribirse llegaron este domingo hasta el consulado en Cúcuta con la esperanza de que se les permitiera votar, aunque no lograron hacerlo.

"No hubo una información veraz sobre cómo registrar la cédula ante el consulado y no puedo ejercer mi voto. Me siento mal; deseo la victoria y la libertad para mi país", expresó entre lágrimas a EFE Norvic Oropeza, una venezolana domiciliada en Cúcuta.

En los comicios de este domingo participan diez candidatos, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, y el exembajador Edmundo González Urrutia, abanderado de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y quien lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales.

Debido a la importancia de estas elecciones, las autoridades colombianas reforzaron los controles y la vigilancia en la zona fronteriza de Norte de Santander que del lado venezolano permanece cerrada desde el pasado viernes. EFE

