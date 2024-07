Lewis Hamilton gana en Spa por la descalificación de George Russell

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) fue el ganador final del Gran Premio de Bélgica, decimocuarta prueba del Mundial en el Circuito de Spa-Francorchamps, su segunda victoria de la temporada, después de la descalificación de su compañero, George Russell, por lo que el australiano Oscar Piastri (McLaren) pasa de cerrar el podio al segundo lugar, con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) tercero, mientras los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron sexto y octavo. Russell cruzó la línea de meta en primer lugar en Spa, por delante de Hamilton y Piastri, separados por poco más de un segundo. El británico, que se estrenó este curso en Austria, celebró volver a lo más alto del podio por segunda vez esta temporada, pero tras la prueba se descubrió que el peso de su monoplaza era un kilo y medio inferior a los 798 kg mínimos permitidos por la FIA, después de sacar la gasolina. Los Mercedes fueron, sorprendentemente, los grandes dominadores de la carrera en Spa, logrando un doblete con Russell en primera posición tras una gran gestión de neumáticos, seguido de Hamilton, que no pudo superar en pista a su compañero de equipo. Piastri completó el podio tras superar a falta de ocho vueltas al Ferrari de Charles Leclerc, que tuvo que conformarse con la cuarta plaza. Un resultado de Mercedes que supone su tercera victoria en la temporada, y sexto podio de manera consecutiva. Resultados mucho mejores que los de Red Bull que se quedó por tercer Gran Premio de los últimos cuatro fuera del podio, mientras que Verstappen encadena ya cuatro carreras sin ganar, algo que no le ocurría desde 2020. Pese a ello, aprovechó la mala carrera de Norris, sexto, para tomar más ventaja en el mundial de pilotos. Hamilton fue el más listo cuando se apagaron los semáforos, y aprovechó su buena salida para superar a 'Checo' Pérez y colocarse tras un Leclerc que mantuvo la 'pole' sin sobresaltos. Por detrás, Verstappen pasaba de la undécima a la novena posición, superando a Alex Albon (Williams) y Esteban Ocon (Alpine). Por su parte, Carlos Sainz pasó a Norris, colocándose sexto, mientras que Alonso mantuvo la octava plaza. La salida encendió a Hamilton que, en la tercera vuelta, se colocaría líder tras adelantar a Leclerc. Por detrás, Verstappen, que superó a Alonso sin dificultad, no conseguía hacer lo propio con su máximo rival en el mundial, Norris. Así, Red Bull optó por lanzar un 'undercut' para superar al piloto de McLaren. Por su parte, Sainz, que arrancó con duros, aprovechó su estrategia diferente para liderar la carrera. Pero con la primera parada ya realizada por todos, la clasificación se estabilizó con Hamilton líder, seguido de Leclerc y Piastri, mientras que Verstappen continuaba por delante de Norris. Sainz caía a la séptima plaza y Alonso a la décima. En pista, las posiciones se mantenían ante la dificultad para adelantar de los pilotos, aunque Norris presionaba a Verstappen manteniéndose en zona de DRS. En el tramo final de carrera, Russell intentó ir a una sola parada, para así, asaltar la segunda posición del podio, e incluso lucharle la victoria con su compañero de equipo. Por la tercera, la lucha estaba servida entre Leclerc y Piastri --ambos con neumático duro--, y a ocho vueltas del final, el australiano superó al Ferrari del monegasco. Mientras que Sainz ganaba la séptima plaza a Pérez. Así, a falta de cinco vueltas, Hamilton se colocaba a 1.2 segundos de Georges Russell y sin aparentes órdenes desde el muro de Mercedes. No tardaría el siete veces campeón del mundo en estar en zona de DRS, propiciado por el mucho mejor estado de sus neumáticos. Finalmente, a falta de tres giros para el final, Hamilton se preparó el adelantamiento en 'Eau Rouge', pero el primer envite se saldó favorable a Russell. Tampoco pudo en la siguiente vuelta. Todo se decidiría en la última vuelta. Pero pese a que Hamilton se acercó más al coche de Russell, los neumáticos duros del británico, con 31 giros, aguantaron y le dieron la segunda victoria de la temporada a Russell con Halminton segundo y Piastri cerrando el podio. Doblete de unos Mercedes con los que pocos contaban tras la clasificación del sábado. Detrás, Leclerc entró en cuarta posición, seguido de Verstappen, que pudo contener durante todo el tramo final los intentos de Norris, sexto. Séptimo sería Carlos Sainz, seguido del Red Bull de Sergio Pérez, que se llevó la vuelta rápida. Tras el mexicano, Alonso, noveno, y Ocon, décimo, cerraron las posiciones de puntos. Tras la descalificación de Russell por la que todos mejoran un posición, el Mundial se marcha al parón de verano con Verstappen como líder destacadísimo del Mundial de Pilotos, con 78 puntos de distancia sobre Norris, que es segundo. Mientras que en el Mundial de Constructores, McLaren recorta otros ocho puntos a Red Bull, y ya se coloca a solo 43 unidades de distancia a falta de diez carreras por disputar.

Compartir nota: Guardar Nuevo