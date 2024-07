Irán asegura que no espera y no quiere una guerra con Israel tras los ataques desde Líbano en Majdal Shams

El embajador de Irán en Beirut, Mojtaba Amani, ha asegurado este sábado que su Gobierno "no espera" y "no quiere hacer la guerra" con Israel, aunque ha tildado de "jugada" la reacción del Estado judío ante el ataque lanzado desde territorio libanés que ha acabado en la misma tarde con doce muertos en los Altos del Golán. "No esperamos hacer la guerra y consideramos que las posibilidades de su ocurrencia son muy escasas debido a las relaciones de fuerza impuestas", ha señalado el representante iraní ante las amenazas de una expansión del conflicto después del aumento de hostilidades entre el Ejército de Israel y el partido-milicia chií Hezbolá, que cuenta con el respaldo de Irán. En una publicación en su cuenta de la red social X, Amani ha asegurado que la República Islámica de Irán no quiere la guerra, defendiendo que su Gobierno "siempre busca reducir las tensiones en la región". A pesar de estas declaraciones, el diplomático ha añadido que el régimen de los ayatolás "no teme a la guerra": "Nuestros enemigos pueden imaginar lo que podemos hacer con la fuerza, la capacidad y la defensa que tenemos". Amani ha acusado a Israel de "crear una jugada" en alusión la postura del Gobierno de Benjamin Netanyahu, quien ha acusado al grupo islamista libanés de ser el autor de la explosión en la localidad drusa de Majdal Shams, situada en los Altos del Golán. Israel arrebató a Siria este territorio durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y lo anexionó de forma efectiva en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional.

