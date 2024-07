El jugador neerlandés de voley playa Steven van de Velde, condenado por violación, abucheado en París

El jugador neerlandés de voley playa Steven van de Velde, condenado en 2016 por violación a una niña de 12 años ya reinsertado, fue recibido entre abucheos en su debut olímpico este domingo en la sede de la disciplina a los pies de la Torre Eiffel de París. Van de Velde, de 29 años, fue recibido con abucheos a su llegada a su partido, junto a su compañero Matthew Immers, ante los italianos Alex Ranghieri y Adrian Carambula. Y es que el neerlandés fue condenado a cuatro años de cárcel en 2016 tras admitir tres delitos de violación contra una niña británica de 12 años, un hecho que el público francés no olvidó. No se alojará en la Villa Olímpica a petición propia y que no realizará las habituales entrevistas en la zona mixta tras el partido. El Comité Olímpico de Países Bajos mantiene que Van de Velde se ha rehabilitado con éxito y merece competir en estos Juegos. El portavoz del COI Mark Adams dijo a los periodistas el sábado que "no sería correcto" decir que están "cómodos y felices" con la situación. "Hemos dejado claro que hemos mantenido largas conversaciones con el Comité neerlandés. Es un delito que ocurrió hace tiempo, hace 10 años. Se está llevando a cabo una gran rehabilitación", relató. "También se están aplicando medidas de protección muy estrictas. Creo que el deportista en cuestión ni siquiera se aloja en la Villa. Creemos que el Comité Olímpico Neerlandés ha explicado su decisión", agregó.

Compartir nota: Guardar Nuevo