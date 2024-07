Más de dos millones de personas están en peligro de morirse de hambre en la región etíope de Tigray

En torno a dos millones de personas corren peligro de morirse de hambre en la región etíope de Tigray, escenario entre 2020 y 2022 de una guerra entre el Ejército etíope, milicias afines y fuerzas eritreas aliadas contra el brazo armado de las autoridades regionales que dejó entre 100.000 y 600.000 muertos, según estimaciones del Gobierno etíope y de la Unión Africana. En una investigación posbélica realizada por la cadena británica BBC, el director de la Comisión para la Gestión de Desastres de Tigray, Gebrehiwet Gebregzabher, en torno a 2,1 millones de personas podrían morir durante la temporada baja de cosechas por la sequía. Imágenes por satélite recogidas por la BBC revelan que los embalses y las tierras agrícolas que ayudan a regar se han secado porque no llovió el año pasado y ahora es necesario reponerlos con lluvias estacionales si los agricultores quieren tener alguna esperanza de una temporada exitosa más adelante. Si las lluvias no llegan en las próximas semanas, las autoridades temen una catástrofe humanitaria en una zona que todavía se encuentra devastada por el conflicto entre el Ejército y el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF). Por contra, el Gobiero etíope ha asegurado a la BBC que estas preocupaciones son exageradas. El director de la Comisión Nacional de Gestión de Desastres, Shiferaw Teklemariam, ha indicado que "no hay peligros inminentes de hambruna ni inanición en Tigray, ni en ninguna otra parte de Etiopía". Shiferaw ha añadido que los responsables del Gobierno están "haciendo todo lo posible" para abordar los desafíos que enfrenta el país y que se seguiría dando prioridad a los "beneficiarios más necesitados".

