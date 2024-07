Evenepoel: "Ser campeón olímpico es algo único, especial"

París, 27 jul (EFE).- El belga Remco Evenepoel, campeón olímpico de contrarreloj, señaló tras recibir la medalla de oro que es una victoria "única y especial, que además llega poco tiempo después del Tour".

"Tengo pocas palabras para definir esto. Es algo único y especial, sobre todo porque ocurre poco tiempo después del Tour", dijo el sucesor en el palmarés del esloveno Primoz Roglic.

El ciclista de Aalst, de 24 años, marcó el mejor registro en los puntos intermedios y en meta superó al italiano Filippo Ganna y al también belga Wout Van Aert, medallistas de plata y bronce.

"Desde el principio tuve la sensación de que no estaba en el camino correcto, pero no puedo empezar a quejarme ahora, ¿verdad? Soy un campeón olímpico. Ya he podido tachar todos los campeonatos. En realidad, este es el final de una lista. Esta es una muy buena guinda del pastel de una contrarreloj muy grande", comentó.

Aunque Evenepoel llegó a París con alguna duda en el apartado físico, en la carrera demostró un estado de forma excepcional.

"No fue hasta ayer por la mañana que me sentí genial por primera vez, y también me sentí bien esta mañana. Así que de repente volvió a crecer la creencia de que podía ganar esto. No pudimos ir a París con el Tour, pero ahora París ha venido a mí", dijo.

El campeón olímpico recibió además la felicitación del Rey Felipe de Bélgica.

"Me dijo que él y la reina estaban muy orgullosos. Siempre será un gran honor. Realmente hermoso", señaló el campeón.

Según comentó Remco, la victoria se concretó "en los últimos cuatro kilómetros". "Pero en realidad no tengo idea. No tomé demasiados riesgos en las curvas. Vimos que estaba muy resbaladizo para las mujeres", destacó.