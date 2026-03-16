Trump asegura que Cuba "quiere llegar a un acuerdo", aunque antes se ocupará de Irán

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció que el denominado “bloqueo energético” afecta de manera considerable a la población, debido a la falta de suministro de combustible durante los últimos tres meses. En ese contexto, Díaz-Canel abordó las conversaciones que mantienen funcionarios cubanos con representantes del Gobierno de Estados Unidos, centradas en explorar una salida a la crisis actual mediante el diálogo. Según consignó el medio Europa Press, el mandatario cubano remarcó que cualquier posible negociación con Washington deberá asentarse en bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos y a la soberanía de ambos países.

De acuerdo con Europa Press, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó en declaraciones realizadas a la prensa desde el Air Force One que continúan los contactos con Cuba, y afirmó que el país caribeño “quiere llegar a un acuerdo”, aunque aclaró que antes dará prioridad a la situación en Irán. El mandatario estadounidense subrayó: “Cuba es un Estado fallido que también quiere llegar a un acuerdo y creo que muy pronto llegaremos a él o haremos lo que sea necesario”. Trump resaltó la existencia de diálogos entre ambas delegaciones, pero insistió en la prelación de las acciones sobre Oriente Medio y reiteró sus amenazas recientes hacia la isla.

En su intervención, Trump señaló que el pueblo cubano lleva “50 años esperando”, evocando el tiempo transcurrido bajo el actual régimen. Según reportó Europa Press, el jefe del Ejecutivo estadounidense puso de relieve la presencia de una importante comunidad cubana en Estados Unidos, formada por personas que fueron “expulsadas de forma violenta y cruel” y cuyas familias sufrieron asesinatos, según sus propias palabras. Estas declaraciones se produjeron el mismo día en que, según el presidente, a su salida de Palm Beach pudo observar a “miles de personas en la carretera”, originarias tanto de Cuba como de Venezuela, ondeando banderas estadounidenses. Trump aseguró que “mucha gente procedente de esos países casualmente vota a Trump”.

Europa Press informó que, desde La Habana, el presidente Díaz-Canel precisó que los contactos directos entre funcionarios de ambos gobiernos buscan construir alternativas a la crisis, en particular en relación con las sanciones y presiones políticas impuestas recientemente por Washington. Durante estas conversaciones, las autoridades cubanas establecieron la necesidad de que cualquier proceso negociador se fundamente en la autodeterminación y el respeto mutuo, condiciones consideradas esenciales por el gobierno isleño.

El líder cubano también aludió al impacto que el “bloqueo energético” genera entre la ciudadanía, ya que desde hace tres meses el país no ha recibido envíos de combustible. Europa Press destacó que esta circunstancia ha intensificado el malestar social, lo que añade presión al contexto de diálogo entre las dos naciones.

En medio de este panorama, la administración estadounidense no ha frenado sus advertencias ni la aplicación de medidas restrictivas adicionales hacia Cuba, tal como recogió Europa Press. A pesar de los contactos que reconocen ambas partes, Trump mantiene una política condicionada a otras prioridades internacionales y exige concesiones a La Habana en política interna. Mientras tanto, el Gobierno cubano insiste en que toda posible negociación debe respetar la soberanía de la isla y sus instituciones.

Según detalló Europa Press, la presencia de ciudadanos cubanos y venezolanos en territorio norteamericano y su apoyo expresado públicamente al actual presidente de Estados Unidos se ha convertido en un tema recurrente en los discursos de Trump. El mandatario estadounidense enfatiza esa relación como una demostración de respaldo a su gestión y de la importancia de resolver cuestiones pendientes con los gobiernos de origen de dichos grupos migratorios.

El contexto de las conversaciones bilaterales se caracteriza por la persistencia de tensiones, sanciones y declaraciones cruzadas. Europa Press subrayó que, a pesar de los pronunciamientos oficiales y la reanudación de ciertos diálogos, las diferencias en política exterior y los reclamos sobre derechos soberanos continúan prevaleciendo en la agenda de ambos países. Tanto Washington como La Habana se mantienen firmes en sus respectivas posturas, mientras la situación interna cubana se ve agravada por la crisis energética y las restricciones derivadas de las sanciones estadounidenses.