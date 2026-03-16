El ministro de Exteriores iraní acusa a Israel de "ecocidio" por sus ataques contra depósitos de crudo

El jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araqchi, apuntó que la contaminación del suelo y del agua subterránea originada por los ataques a los depósitos de hidrocarburos podría dejar efectos que se extiendan a futuras generaciones, de acuerdo con una denuncia formal dirigida a organismos internacionales. Tal como publicó Europa Press, el ministro de Exteriores iraní responsabilizó directamente a Israel por los daños ambientales de estos hechos y recalcó que los habitantes de Teherán ahora enfrentan riesgos de salud prolongados a raíz de la situación.

La aparición de densas nubes negras en la capital iraní tras los recientes bombardeos contra instalaciones de almacenamiento de crudo motivó reacciones no solo en el gobierno local, sino también desde organizaciones internacionales. Según detalló Europa Press, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se sumó a las advertencias de las autoridades iraníes alertando sobre los peligros que representa la lluvia ácida generada por este fenómeno, y recomendando a la población minimizar la exposición al permanecer resguardada en sus hogares.

En una publicación difundida en redes sociales, Abbas Araqchi calificó los ataques israelíes como "ecocidio" y aseguró que estas acciones constituyen una violación del Derecho Internacional. En el mismo mensaje, subrayó la necesidad de que "Israel debe ser castigado por sus crímenes de guerra", responsabilidad que espera que reciba el respaldo de las instituciones internacionales pertinentes, reportó Europa Press. Araqchi agregó que los residentes de la ciudad capital se encuentran ante una amenaza directa contra su bienestar y salud a largo plazo debido a las consecuencias de la contaminación atmosférica.

El ministro reforzó su denuncia al mencionar la reciente intervención del embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saíd Iravani, quien la semana anterior solicitó al organismo internacional la condena de lo que catalogó como “actos destructivos para el medioambiente”. Según consignó Europa Press, Iravani pidió a Naciones Unidas exigir responsabilidades a quienes considera autores de un “manifiesto crimen ambiental”.

Europa Press detalló que, tras los ataques, la nube de contaminación suscitó preocupación inmediata por la posible formación de lluvia ácida, un fenómeno que representa un riesgo conocido para la salud humana y los recursos naturales. Ante esta situación, la OMS reiteró la alerta sanitaria lanzada previamente por las autoridades de Irán, quienes instaron a la población de Teherán a limitar su exposición al aire exterior, dada la alta concentración de contaminantes en el ambiente.

Las declaraciones del ministro Araqchi y la respuesta del embajador Iravani ante la ONU reflejan la estrategia diplomática desplegada por la República Islámica para internacionalizar el reclamo sobre las consecuencias ambientales de los recientes bombardeos. Europa Press señaló que la petición iraní busca no solo el reconocimiento del daño, sino el impulso de medidas que responsabilicen a los actores involucrados conforme a las normativas ambientales internacionales.

La emergencia ambiental se ha transformado en una preocupación que trasciende los límites nacionales ante la posibilidad de contaminación prolongada en el agua subterránea y el suelo. Europa Press resaltó que la advertencia de la OMS y el llamado de las autoridades a restringir actividades al aire libre son respuestas directas ante el deterioro de la calidad del aire en la capital iraní, agravado tras los bombardeos y la subsecuente combustión de grandes volúmenes de hidrocarburos almacenados.

En síntesis, la situación generada por la conflagración de depósitos de combustibles coloca en primer plano la discusión sobre las consecuencias ambientales y sanitarias de los conflictos armados, asunto que ha recibido la atención tanto de las autoridades nacionales iraníes como de organismos internacionales. Las demandas de rendición de cuentas ante Naciones Unidas y la necesidad de contener el impacto en la salud pública dominan la agenda tras la serie de ataques recientemente registrada en Teherán, puntualizó Europa Press.