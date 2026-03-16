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Australia y Japón no enviarán por ahora barcos para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz

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El Gobierno de Australia ha afirmado este lunes que no enviará buques para proteger a los barcos petroleros que intenten cruzar el estrecho de Ormuz ante el bloqueo a la navegación impuesto por Irán --como represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica--, mientras que Japón también ha señalado que no lo está considerando por ahora, si bien sería posible.

La ministra de Transportes de Australia, Catherine King, ha informado este domingo de que su Ejecutivo no enviará embarcaciones al estrecho de Ormuz para proteger a los buques petroleros de los ataques iraníes, según recoge la cadena australiana de radiotelevisión estatal ABC.

Por su parte, el ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, ha aclarado que su Ejecutivo tampoco está considerando enviar barcos para escoltar a los petroleros en Ormuz en este momento "dada la situación actual en Irán", aunque ha admitido que esto sería posible mediante la emisión de una orden de seguridad marítima, según ha informado la agencia de noticias Kyodo.

Esta negativa se produce un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase una misión naval para proteger a los navíos a su paso por el estrecho, a la que pidió se sumasen otros países afectados por el cierre de Ormuz. "Con suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial enviarán buques a la zona", enumeró Trump.

En las últimas horas el Gobierno francés también se ha pronunciado para negar que vaya a participar en la iniciativa de Trump a través de un comunicado del ministerio de Exteriores.

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