Estados Unidos, a por el octavo oro seguido; España arranca contra China mirando al podio

Adrian R. Huber

Lille, 27 jul (EFE).- La selección de Estados Unidos partirá de nuevo como favorita en el torneo de baloncesto femenino de los Juegos de París 2024, en busca de un octavo oro seguido, el décimo en total; en una competición que arranca este fin de semana en Lille -donde España (plata hace ocho años, en Rio 2016, y actual subcampeona de Europa) se medirá en su primer partido a China- y que se completará, a partir de cuartos, en la capital francesa.

El 'Team USA' -con el que la base Diana Taurasi puede marcar un hito histórico si gana su sexto oro a alos 42 años- ha ganado todos los torneos olímpicos, salvo tres, desde la entrada del 'basket' femenino en el calendario de unos Juegos, en los de Montreal'76, en Canadá.

"Sigo jugando porque sigo amando este deporte", declaró a Efe, tras su primera toma de contacto con la pista del estadio Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, en las afueras de Lille -sede de la fase de grupos de un torneo que se resolverá en París-, la baloncestista más laureada del olimpismo.

La Unión Soviética fue la primera campeona -derrotando a las estadounidenses en Montreal- y revalidó título ante su afición, en los Juegos de Moscú, que boicoteraon los Estados Unidos.

Cuatro años después, en los Juegos de Los Angeles -boicoteados, en respuesta, por la Unión Soviética y el resto de los países del 'telón de acero' salvo Rumanía- las estadounidenses ganaron su primer título, que defendieron con éxito en los Juegos de Seúl'88. El 'Equipo Unificado', heredero de la entonces recién desintegrada URSS, ganó el oro en los Juegos de Barcelona'92. Pero a partir de ese momento, desde Atlanta'96 (cuando se impusieron ante su afición) hasta los pasados Juegos de Tokio, hace tres años, la bandera que ha ondeado en lo más alto después de una final de baloncesto femenino ha sido la de las Barras y las Estrellas.

Tras la retirada de Sue Bird, al igual que ella ganadora de cinco oros olímpicos, Estados Unidos estará liderada por Taurasi y contará con la importante aportación de las pívot Breanna Stewart -oro en Río y en Tokio; y pieza clave en los tres últimos Mundiales, que ganaron- y A'ja Wilson, oro olímpico en Japón y doble campeona del mundo.

"Me gusta competir, por eso sigo. Siempre se habla de ganar o perder. Y se le da mucha importancia a ganar. Pero a mi lo que me gusta son las cosas que pasan antes de la victoria. Y tampoco me puedo creer que esté aquí, en mis sextos Juegos; y pudiendo ganar una sexta medalla de oro", apuntó Taurasi en conversación con Efe, en la que indicó que "España siempre está luchando por las medallas, con Alba (Torrens)" -con la que jugó en Ekaterimburgo (Rusia)- "que es una líder, una crack"

Taurasi que habló de otros equipos y que aparte de citar a España, nombró a la anfitriona, Francia; a la vecina Bélgica, a Australia, a Japón y a China, tiene todo el derecho del mundo de expresarse como quiera. Pero nadie duda de que no hay competición por equipos en estos Juegos en la que haya un favorito más claro que el suyo.

Estados Unidos derrotó en la final del último Mundial, disputado en Australia hace dos años, a China: precisamente el primer rival en esta cita olímpica, el próximo domingo, del equipo que dirige Miguel Méndez.

España, subcampeona de Europa el curso pasado -en el torneo que se disputó en Eslovenia e Israel-, tras perder la final ante Bélgica, integra el grupo A. En el que también se medirá a Puerto Rico (31 de julio) y a Serbia (el 3 de agosto).

Australia -bronce en el último Mundial- y Canadá -derrotada por la anterior en el partido por el tercer puesto en ese torneo- forman parte del grupo B, que completan Nigeria y la anfitriona, Francia, tercera en el pasado Europeo y bronce olímpico en los Juegos de Tokio.

Estados Unidos comienza la defensa del título el próximo lunes, precisamente ante Japón, a la que derrotó en la última final olímpica para convertirla, sorprendente medallista de plata en la última cita olímpica. Bélgica, actual campeona continental, y Alemania, que se enfrentarán horas antes, completan el grupo C.

Las dos primeras de cada grupo, así como las dos mejoras terceras, accederán a los cuartos de final, eliminatoria que abrirá el desenlace del torneo, ya en París Bercy.

España se clasificó para los Juegos el pasado mes de febrero, en el preolímpico de Sopot (Hungría), donde, tras perder con Japón, derrotó a Canadá y a la anfitriona, única que no logró el billete para París

Con la ausencia, por lesión, de la capitana Silvia Domínguez (base de Perfumerías Avenida), confirmada a principios de este mes en la concentración de Vigo, y tras la retirada de Laia Palau -la persona que más veces ha representado a España en partidos internacional y que ejerce por primera vez en unos Juegos como 'Team manager', el equipo español estará liderado por Alba Torrens, alero del Valencia Basket, y que ganó la plata olímpica hace ocho años en Rio; y por la nacionalizada Megan Gustafson, pívot de origen estadounidense y que milita en Las Vegas Aces, de la WNBA.

Y, por supuesto, por la seegunda capitana, Laura Gil, que también participó en Río de la mayor gesta del baloncesto femenino español, que indicó a Efe que "este equipo se merece estar luchando por lo máximo.

"Creo que, al final, llevamos muchos años luchando por esas medallas. Creo que nos hemos ganado ese respeto, aunque cada año, al inicio del torneo, se dude un poco de nosotras. Pero bueno, nosotras tenemos nuestro camino, sabemos lo que tenemos que hacer para llegar ahí; y eso se basa en mucho trabajo y confianza en el equipo", comentó a Efe en Villeneuve-d'Ascq la muy exitosa pívot de la selección española.

El equipo que dirige Miguel Méndez lo integran Maite Cazorla, Mariona Ortiz, Leticia Romero, Queralt Casas, María Conde, Alba Torrens, Leo Rodríguez, Andrea Vilaró, Paula Ginzo, Laura Gil, Megan Gustafson, María Araújo. EFE

arh