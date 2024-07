Maduro y González cierran sus campañas con un baño de masas y prometiendo una victoria el domingo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el candidato opositor, Edmundo González, han cerrado este jueves por la noche sus respectivas campañas electorales ante una gran multitud de personas y prometiendo una victoria en las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo. "Hemos constituido una nueva mayoría política, social y cultural que se va a expresar el domingo 28 de julio con una gran victoria", ha expresado el mandatario en su acto de cierre de campaña celebrado en la avenida Bolívar de Caracas, la capital del país, donde ha resaltado que "el pueblo está en la calle y no lo para nadie". Maduro ha afirmado que está "cerrando con broche de oro" una campaña "admirable y heroica" en la que ha "puesto lo mejor" de sí mismo, según ha publicado la cadena de televisión venezolana Globovisión. Tras ello, ha recordado la "peor agresión de la historia", en referencia a la batería de sanciones por parte de la comunidad internacional, y que estas "no le hicieron daño a Maduro sino a los empresarios y trabajadores", tras lo que ha realizado un llamamiento a los "sectores económicos" que las han sufrido. "No pudieron con nosotros ni podrán jamás y el domingo se lo vamos a demostrar a los fascistas y al imperialismo. Vencimos el desabastecimiento producto de la guerra económica. (...) Luego de 930 sanciones, aun Venezuela está de pie. Hay crecimiento y prosperidad económica. Pero para eso hace falta la paz, la unión y la estabilidad", ha añadido. GONZÁLEZ PROMETE RECONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL, ECONÓMICA Y SOCIAL Por su parte, González se ha dirigido a una gran concentración de personas en la avenida principal de Las Mercedes, también en Caracas, en una jornada en la que no se han registrado incidentes a pesar de que las fuerzas de seguridad venezolanas han hostigado a diferentes miembros de la oposición durante la campaña. "Falta poco para la reconstrucción institucional", ha expresado González durante su acto, en el que ha prometido que el domingo la población venezolana será testigo de "un gobierno inclusivo para todos" y del "regreso de los hijos y nietos". Por su parte, la líder opositora María Corina Machado ha aseverado que están "listos para ganar", y ha querido homenajear a aquellos que van a estar presentes en los centros de votación, y les ha calificado de "héroes de este proceso", según ha publicado el portal de noticias Efecto Cocuyo. La campaña ha estado marcada por la detención de al menos 71 detenciones arbitrarias desde su inicio el pasado 4 de julio, según han contabilizado más de 70 ONG y ante la preocupación de posible fraude electoral. Maduro será el candidato del 'chavismo' frente a González, que ha terminado siendo el candidato oficial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) tras la imposibilidad de inscribir a la vencedora de las primarias de 2023, María Corina Machado, y a su téorica sustituta, Corina Yoris.

