Hospitalizado en Manhattan el productor de cine Harvey Weinstein por COVID y neumonía

El productor de Hollywood Harvey Weinstein, condenado a 16 años de prisión en Los Ángeles por delitos de violación, ha ingresado este viernes en el Hospital Bellevue de Manhattan, en Nueva York, tras dar positivo en coronavirus y sufrir una doble neumonía. Así lo ha confirmado su representante, Craig Rothfeld, a la revista especializada en cine 'The Hollywood Reporter', que apunta a "una infinidad de problemas de salud" que afectan "a diario" al productor, como diabetes, hipertensión y estenosis espinal, entre otros. Rothfeld ha trasladado su agradecimiento al personal sanitario neoyorquino, "que se aseguraron de que el señor Weinstein fuera transferido inmediatamente al pabellón penitenciario del Hospital Bellevue". "Seguiremos trabajando con ellos", ha dicho. Weinstein cumplía una condena de 23 años de prisión en Nueva York tras ser condenado por violación en 2020. Sin embargo, la Justicia neoyorquina anuló la sentencia por la "admisión errónea" a trámite de testimonios de mujeres víctimas de una serie de abusos que no formaban parte del caso. El tribunal ordenó celebrar un nuevo juicio, que se celebrará en noviembre. Aunque la condena fue anulada, Weinstein no ha salido de prisión debido a que también fue sentenciado a 16 años de cárcel en Los Ángeles por un caso de violación que el productor también niega.

