Fran Garrigós: "Nunca he llegado tan bien como a estos Juegos de París"

El judoca español Fran Garrigós tiene claro que "nunca" había llegado "tan bien" como a los Juegos Olímpicos de París, aunque no se considera el favorito en su categoría de -60 kilos, donde compite este sábado, por lo que saldrá "al cien por cien" en cada combate, "como si fuera el último". "Estoy muy contento de poder estar aquí, con ganas de que llegue el gran día e intentar hacer un buen papel. Yo no me considero favorito para la medalla, en judo puede pasar cualquier cosa", valoró el vigente campeón continental en una entrevista a Europa Press desde la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas antes de viajar a París. Por ello, Garrigós, que comienza este sábado su participación olímpica, advirtió que "hay que estar muy centrado en la competición" y en lo que depende de él mismo sobre el tatami en el 'Campo de Marte'. "Vamos a salir al cien por cien e intentar luchar cada combate como si fuese el último", aseguró el mostoleño horas antes de emprender el viaje a Francia. "Nunca he llegado tan bien como a estos Juegos de París, así que con muchas ganas de hacerlo muy bien", desveló el judoca, que llega a París como campeón de Europa, título que también logró en 2022 y 2021. Además, casualidad o no, ya se subió al podio en el Gran Slam París 2024 en febrero. Y su objetivo será desquitarse tras acabar decimoséptimo en Rio 2016 y noveno en Tokyo 2020. Además, no quiere hablar de nervios, porque solo piensa en la "ilusión" de afrontar sus terceros Juegos. "Los nervios vendrán un poco más el día de la competición, cuando se vaya acercando, cuando vayamos a pisar el tatami, habrá más nervios", avanzó el español, que augura récord de medallas en París, aportando seguramente en el judo por equipos. "Creo que llevamos un muy buen equipo en judo, conseguiremos más de una medalla", apostó el madrileño. "Yo no competiría en la prueba por equipo (por su peso), pero tenemos buen equipo. Niko 'Shera' (Sherazadishvili) lo puede hacer muy bien, pero llevamos un buen equipo para poder luchar y estar ahí haciendo un buen papel", concluyó.

Compartir nota: Guardar Nuevo