Rafa Nadal: "Jugar unos Juegos es completamente diferente a cualquier otro torneo"

El tenista español Rafa Nadal aseguró este jueves que jugar unos Juegos Olímpicos "es completamente diferente a cualquier otro torneo", aunque los de París tengan el "detalle" de que son en Roland Garros, "el lugar más importante" en la carrera del balear, al mismo tiempo que no generó demasiadas expectativas y defendió que su objetivo es "estar preparado para dar lo máximo". "Jugar unos Juegos Olímpicos es completamente diferente a cualquier otro torneo. Que sea en Roland Garros es un detalle para mí, evidentemente me he sentido muy cómodo durante toda mi vida jugando y es el lugar más importante de mi carrera deportiva. No lo vivo como un Roland Garros sino como unos Juegos", dijo el español en declaraciones compartidas por la Federación Internacional de Tenis (ITF). El balear se expresó así tras el sorteo del cuadro de los Juegos de París, en los que arrancará ante el húngaro Marton Fucsovics, un "buen jugador" que "siempre compite muy bien". "Veremos. Espero estar preparado para jugar bien", agregó. "Mi reto es estar preparado para dar lo máximo y después veremos lo que pasa. Uno no prevé cómo va a llegar, como se va a sentir en la pista, pero intento que las cosas salgan bien. En la vida en general, pero en especial en el deporte siempre hay unos que ganan y otros que pierden", comentó sobre las metas en el torneo, teniendo en cuenta que el serbio Novak Djokovic sería su teórico rival en segunda ronda. Finalmente, Nadal destacó el ambiente del equipo español en París, ayudándose "todos entre todos". "Yo soy uno más. Cualquier pregunta que hace alguno de los que no están tan acostumbrados a los Juegos se intenta ayudarlos. Estamos juntos todo el día, en el apartamento, intentamos hacer los trayectos juntos", relató. "En un equipo es todo más ameno. Nos aportamos compañía, entretenimiento. Nos salimos de las rutinas de cada día y tenemos oportunidades de conocernos con los que hemos tenido menos opción de compartir. Tenemos la oportunidad de forjar buenas amistades y pasarlo bien. Lo más importante es que haya un ambiente positivo, eso ayuda también a que las cosas salgan mejor deportivamente", zanjó.

