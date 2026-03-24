Fluidra suscribe nuevos compromisos de financiación 'revolving' por 450 millones de euros

El acuerdo alcanzado contempla la incorporación de opciones que permitirían el vencimiento anticipado de la línea de crédito en julio de 2028 si se cumplen determinadas condiciones. La empresa informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que esta modificación forma parte de una estrategia más amplia para gestionar su estabilidad financiera y mantener la flexibilidad en sus operaciones.

De acuerdo con el comunicado difundido por Fluidra este martes y recogido por la CNMV, la compañía ha procedido a la refinanciación y extensión del vencimiento de su línea de crédito 'revolving', que ahora pasará a vencer en enero de 2029. Este movimiento implica la sustitución completa de los compromisos existentes por nuevos acuerdos de financiación del mismo tipo, cuyo importe total asciende a 450 millones de euros.

El medio reportó que la operación se enmarca dentro de la revisión del contrato de financiación sindicada que Fluida suscribió originalmente el 27 de enero de 2022. La compañía indicó que este ajuste busca optimizar los plazos y condiciones de la deuda disponible, adecuando las necesidades financieras del grupo a sus objetivos de crecimiento y sostenibilidad.

Según la información proporcionada por Fluidra a la CNMV, la estructura contractual de la nueva línea de crédito 'revolving' mantiene las principales cláusulas del acuerdo anterior, por lo que la mayoría de los términos y condiciones continúan sin cambios sustanciales. Las modificaciones se concentran en la ampliación del plazo de vencimiento y en la introducción de mecanismos que podrían adelantar la fecha límite del crédito, dependiendo de ciertos parámetros que las partes determinarán llegado el caso.

Fluidra subrayó que el nuevo acuerdo responde a su política de reforzar su balance de liquidez a largo plazo y de aumentar su margen de maniobra financiera ante un entorno económico internacional que presenta desafíos cambiantes. La empresa destacó que la nueva financiación proporciona los recursos necesarios para afrontar inversiones, operaciones de capital y necesidades ordinarias sin alterar significativamente las obligaciones adquiridas anteriormente con las entidades financieras participantes en la línea sindicada.

Entre los participantes del acuerdo se encuentran entidades que ya formaban parte del contrato de 2022, lo que, según detalló la compañía a través de la CNMV, favoreció la agilidad en la negociación y ejecución de la operación. Fluidra también señaló que la extensión del vencimiento hasta enero de 2029 ofrece mayor certidumbre en la planificación de sus compromisos financieros durante los próximos cinco años.

El comunicado recogido por la CNMV indica que el cambio no afecta los costes ni las principales garantías asociadas a la línea de crédito 'revolving', por lo que los acreedores mantienen la seguridad jurídica y económica sobre los términos acordados inicialmente. La empresa considera que esta estabilidad contractual refuerza la confianza de los grupos financieros en la evolución de su negocio.

A través de este proceso y según los términos comunicados, Fluidra busca fortalecer su posición en el sector, facilitando su acceso a recursos en condiciones similares a las originales, pero ajustadas a un marco temporal más extenso y con opciones de adaptación a escenarios futuros.