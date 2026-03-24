BIST 100 inicia la jornada con tendencia a la baja este 24 de marzo

Sesión negativa para el BIST 100, que inaugura la jornada en los mercados del martes 24 de marzo con ligeras caídas del 0,61%, hasta los 13.087,75 puntos, tras la apertura. Con respecto a días anteriores, el índice invierte el dato de la jornada anterior, en el que finalizó con una subida del 0,51%, siendo incapaz de asentar una tendencia clara.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BIST 100 anota un ascenso 1,01%, por ello desde hace un año acumula aún un incremento del 40,74%. El BIST 100 se sitúa un 8,73% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 16,22% por encima de su cotización mínima del año en curso (11.261,50 puntos).