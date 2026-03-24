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BIST 100 inicia la jornada con tendencia a la baja este 24 de marzo

Inicio de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el BIST 100, que inaugura la jornada en los mercados del martes 24 de marzo con ligeras caídas del 0,61%, hasta los 13.087,75 puntos, tras la apertura. Con respecto a días anteriores, el índice invierte el dato de la jornada anterior, en el que finalizó con una subida del 0,51%, siendo incapaz de asentar una tendencia clara.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BIST 100 anota un ascenso 1,01%, por ello desde hace un año acumula aún un incremento del 40,74%. El BIST 100 se sitúa un 8,73% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 16,22% por encima de su cotización mínima del año en curso (11.261,50 puntos).

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