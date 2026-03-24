Francisco Martín pide por carta a Almeida que reconsidere los eventos masivos en Iberdrola Music al no haber seguridad

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, reiteró en una carta dirigida al alcalde José Luis Martínez Almeida la necesidad de garantizar la seguridad en el recinto Iberdrola Music antes de autorizar nuevos eventos multitudinarios. Martín resaltó situaciones ocurridas durante actuaciones pasadas, como los problemas de movilidad y seguridad durante el Mad Cool y el concierto de Harry Styles, para justificar la urgencia de implementar mejoras. Según consignó el medio que reportó estos hechos, la preocupación surge ante la programación de tres grandes conciertos de la cantante colombiana Shakira previstos para septiembre en ese espacio.

De acuerdo con la información suministrada, la misiva enviada por Martín solicita formalmente que el Ayuntamiento de Madrid reconsidere la aprobación de celebraciones masivas en Iberdrola Music hasta que se confirmen condiciones efectivas de accesibilidad, movilidad y protección de los asistentes, tal como requiere una ciudad como Madrid. El delegado subraya que esta petición no es nueva y se remonta a reclamaciones recientes basadas en antecedentes negativos detectados en la gestión de eventos con gran concentración de público.

En el escrito, Martín recuerda que las propias autoridades reconocieron la magnitud de los problemas detectados en conciertos anteriores, que incluyeron la circulación desordenada de centenares de personas por la M-45 tras un recital de Harry Styles. Según detalló la fuente informativa, el delegado enfatizó que desde entonces no se han producido cambios significativos en la infraestructura ni en las condiciones de seguridad que afectan al recinto, pese al tiempo transcurrido y las advertencias hechas tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento.

La Delegación del Gobierno expresa, según reportó el medio, que persiste el margen suficiente para introducir reformas que aumenten el nivel de protección y ordenamiento en el recinto Iberdrola Music antes de las fechas previstas para los próximos eventos. No obstante, si no se llega a garantizar ese estándar, Martín plantea la alternativa de trasladar tales espectáculos a otros lugares de la ciudad que reúnan las condiciones adecuadas para la celebración de eventos de gran formato y afluencia.

Martín también se dirigió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al propio Almeida, reclamando mayor compromiso institucional y rigor en materia de seguridad antes de conceder permisos de uso del recinto para celebraciones que puedan catalogarse como “fenómeno fan", según la expresión de los responsables municipales al referirse a la alta demanda y dinámica de estos encuentros.

La carta enviada subraya la responsabilidad compartida de los órganos de gobierno para evitar la repetición de situaciones de riesgo o aglomeraciones descontroladas que pongan en peligro la integridad física y el bienestar de miles de asistentes. Según reportó el medio, el delegado advierte que ni el Consistorio ni la Comunidad han adoptado acciones concretas para corregir los fallos detectados en ocasiones previas.

En la comunicación presentada, Francisco Martín insiste en la necesidad de adoptar de inmediato las medidas necesarias para adecuar el recinto de acuerdo con las exigencias de seguridad requeridas. Si los responsables públicos no logran introducir esas modificaciones, el delegado solicita expresamente que los eventos planificados se celebren en enclaves alternativos dentro de la ciudad que sí posean las condiciones indispensables, según detalló el mismo medio.

La programación de los conciertos de Shakira ha reavivado el debate en torno a la gestión de los espacios de gran capacidad en Madrid y la responsabilidad de las administraciones para prever riesgos y anticipar soluciones cuando se detectan deficiencias estructurales o de funcionamiento que puedan comprometer a los asistentes, informó la fuente original.

En varias ocasiones dentro de su comunicado, el delegado del Gobierno destaca la urgencia de priorizar la seguridad ciudadana sobre otros intereses y solicita un replanteamiento de la política de autorizaciones hasta que se establezcan garantías suficientes con carácter previo a cualquier evento masivo, siguiendo la información proporcionada por el medio.