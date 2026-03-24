El precio del petróleo retoma los ascensos y cotiza en 98 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a caídas

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 3% en torno a las 8.00 horas y se movía por encima de los 98 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 3,2%, hasta los 91 dólares por barril.

El precio del petróleo Brent registró ayer un importante descenso después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara posponer cinco días los ataques contra centrales eléctricas de Irán y afirmara haber mantenido "conversaciones muy sólidas" con el país centroasiático para un eventual pacto que ponga fin a la guerra.

Sin embargo, el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha negado que haya ninguna negociación con Estados Unidos y ha atribuido el anuncio de Trum, sobre la inminencia de un acuerdo con Teherán a un intento de manipular el precio del petróleo.

"No ha habido ninguna negociación con Estados Unidos. Utilizan las noticias falsas para manipular los mercados financieros y del petróleo y salir así del atolladero en el que están atrapados Estados Unidos e Israel", afirmó en un mensaje publicado en redes sociales.

Tras el desmentido de Irán a las palabras de Trump, el precio del crudo ha retomado los ascensos. La semana pasada el Brent llegó a superar los 119 dólares por barril después de que Irán atacara un complejo de gas natural licuado situado en la localidad qatarí de Ras Lafan, tras un bombardeo previo de Israel sobre uno de los más importantes yacimientos de gas de Irán, el campo de South Pars.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil, también se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado --ya va por tres semanas-- y por los problemas en el estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A APERTURAS NEGATIVAS

En este contexto, el índice Dow Jones y el Nasdaq de Estados Unidos cerraron el lunes en positivo, con repuntes del 1,4% en el primer caso, y del 1,2% en el segundo.

Por su parte, las principales Bolsas asiáticas registran notables ascensos este martes. El Kospi surcoreano ha cerrado con un alza del 2,7%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube más de un 2,4% y la Bolsa de Shanghai avanza un 1,7%. En Japón, el Nikkei ha terminado su cotización con ganancias del 1,5%.

En este contexto, las Bolsas europeas apuntan a aperturas ligeramente negativas, de apenas unas décimas.

El Ibex 35 cerró este lunes con un avance del 1% y hoy partirá de los 16.888 puntos.