Israel intercepta un misil supuestamente procedente de Yemen en medio del intercambio de ataques con hutíes

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado este domingo de que han interceptado un misil que se dirigía a su territorio procedente de Yemen, un día después de que estas hayan bombardeado la ciudad de Hodeida dejando al menos tres fallecidos y 87 heridos según las autoridades hutíes. "Hace poco, los cazas de defensa aérea interceptaron con éxito con el sistema 'Arrow 3' un misil tierra-tierra que se dirigía hacia el territorio del país procedente de Yemen", ha anunciado el Ejército en su cuenta de la red social X. Los hechos han tenido lugar poco antes de las 6.45 horas de este domingo (las 5.45 horas en la España peninsular) en Eilat, la ciudad más meridional de Israel, donde han sonado las sirenas después de que las Fuerzas Armadas de Israel hayan activado alertas por disparos de cohetes y misiles. El misil "no atravesó" el espacio aéreo israelí ya que el sistema empleado por el Ejército está diseñado para derribar misiles balísticos cuando aún se encuentran fuera de la atmósfera, tal como apunta el diario 'Times of Israel'. Los rebeldes hutíes aseguraron este sábado que responderían a la "flagrante agresión de Israel contra la provincia de Hodeida", en alusión al ataque israelí del mismo día donde, según las autoridades yemeníes, al menos tres personas perdieron la vida y 87 resultaron heridas. Un día antes, un avión no tripulado de los hutíes atacó Tel Aviv, dejando un fallecido y decenas de heridos en lo que ha sido considerado como una escalada de las hostilidades entre Israel y la insurgencia yemení, que lleva meses atacando barcos en el mar Rojo como gesto de solidaridad, aseguran, con el pueblo palestino.

Compartir nota: Guardar Nuevo