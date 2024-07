La UE critica la resolución aprobada por la Knesset rechazando la creación del Estado de Palestina

El Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha criticado este viernes la resolución aprobada recientemente por el Parlamento de Israel rechazando la creación del Estado de Palestina y ha recordado el "firme consenso" internacional en apoyo a la materialización de la solución de dos Estados para poner fin al conflicto palestino-israelí. "La Unión Europea lamenta la resolución aprobada el 18 de julio por la Knesset oponiéndose al establecimiento de un Estado palestino, incluso si es parte de un acuerdo negociado con Israel", ha manifestado, antes de incidir en que "hay un firme consenso en la comunidad internacional sobre que la única solución sostenible que generará paz y seguridad en Oriente Próximo es la solución de dos Estados". Así, ha manifestado que "la UE reitera su compromiso inquebrantable con una paz duradera y sostenible" en línea con las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, "a partir de la base de la solución de dos Estados". "Los palestinos y los israelíes tienen el mismo derecho a vivir en seguridad, dignidad y paz", ha indicado, según un comunicado publicado por su oficina. Borrell ha abundado además en que "la UE no reconocerá cambios en las fronteras de 1967 a menos que lo acuerden las partes". "Seguiremos trabajando activamente con socios internacionales y regionales para reactivar un proceso político con este fin. Un camino creíble hacia la creación de un Estado palestino es un componente crucial de ese proceso político", ha argüido, al tiempo que ha incidido en que "la falta de esperanza y un horizonte para el pueblo palestino sólo profundizará el conflicto". La resolución de la Knesset fue criticada el jueves por la Autoridad Palestina, que indicó que "no habrá paz ni seguridad" sin la materialización de la solución de los dos Estados, respaldada por la comunidad internacional. Así, Nabil abú Rudeina, portavoz del presidente palestino, Mahmud Abbas, recalcó que "el Estado palestino existe" y cuenta ya con el reconocimiento de más de 145 Estados miembro de Naciones Unidas --incluido España--, al tiempo que incidió en que "esto no requiere el permiso de nadie". La votación en el Parlamento de Israel se saldó con una amplia mayoría a favor de la citada resolución, que rechaza la creación del Estado de Palestina incluso de forma negociada al considerar que supondría un "peligro existencial" para el país y que "perpetuaría" el conflicto palestino-israelí. Los parlamentarios han justificado su decisión por su temor a que Hamás se haga con el poder de un futuro Estado palestino para convertirlo en "una base de terror islámico radical" que trabaje en "coordinación" con Irán para destruir a Israel.

