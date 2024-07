Samsung planea integrar soporte para comunicación satelital en las aplicaciones de Emergencia SOS, Teléfono y Mensajes

Samsung está trabajando para agregar soporte de comunicación satelital a sus 'smartphones', concretamente en las aplicaciones de Emergencia SOS, Teléfono y Mensajes, de cara a poder enviar mensajes aún sin Internet o cobertura. Los mensajes a través de conexión satelital permiten la comunicación sin cobertura ni conexión WiFi y, por tanto, se trata de una función muy útil en contextos concretos en los que el usuario necesita comunicarse y no hay otra alternativa, como por ejemplo una emergencia en un lugar remoto en la montaña. En este sentido, el gigante tecnológico Google lleva tiempo desarrollando esta funcionalidad con la intención de implementarla Android, algo que ya anunció en marzo de este año, cuando agregó la compatibilidad con la conectividad satelital en la segunda vista previa de Android 15. Incluso, planea agregar la conexión vía satélite en la aplicación Google Mensajes con Adroid 15, para permitir que los usuarios envíen mensajes "a cualquier persona" y no solo a servicios de emergencia. Ahora, Samsung también está trabajando en el soporte para la comunicación satelital, para implementarlo en sus aplicaciones de Emergencia SOS (versión 15.5.00.14), Teléfono (versión 15.2.80) y Mensajes (versión 15.5.10.39), tal y como ha podido identificar el medio Android Authority tras analizar el código de la última APK de dichas aplicaciones. En concreto, han encontrado líneas de código en las que se hace referencia a este tipo de conexión. Por ejemplo, la aplicación Emergencia SOS detalla que si cuando se intenta llamar a servicios de emergencia no hay cobertura, la aplicación permitirá conectar vía satélite para enviar un mensaje de texto de emergencia. Igualmente, el código encontrado en la aplicación de Teléfono indica que permite "enviar y recibir mensajes de texto en el modo Satélite" y que, además, "las llamadas de emergencia aún podrán conectarse si hay una red móvil disponible cerca". Por otra parte, la aplicación de Mensajes de Samsung no dispondrá de conexión satelital por sí misma, pero sí redirigirá a los usuarios a la aplicación de mensajes de Google, de manera que puedan enviar y recibir mensajes con otras personas vía satélite desde esta plataforma. Con todo ello, por el momento se trata de una característica en la que Samsung está trabajando y que planea implementar en un futuro en sus dispositivos móviles. Actualmente, los 'smartphones' de Apple son de los pocos que ofrecen comunicación vía satélite para emergencias gracias a la función Emergencia SOS, que la compañía introdujo en el año 2022 y que permite enviar un mensaje en caso de accidente en el exterior, aún si se carece de cobertura móvil o WiFi. Esta funcionalidad fue lanzada con los 'smartphones' iPhone 14 y se ha ido implementando en los nuevos modelos. Así, con los iPhone 15 Apple amplió las opciones de comunicación vía satélite para admitir la asistencia en carretera y la función 'Find My iPhone' para localizar un dispositivo extraviado. Además, los de cupertino también anunciaron recientemente en la presentación de iOS 18 que implementarán la comunicación satelital también para su aplicación de mensajes, de manera que se puedan enviar cuando no haya buena cobertura.

