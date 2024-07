Un presentador iraní que fue apuñalado en marzo abandona Reino Unido por seguridad

El presentador de televisión iraní Puria Zerati, que trabaja para la cadena Iran International, ha decidido abandonar Reino Unido por su seguridad después de que un grupo de individuos no identificados le apuñalasen en marzo a la salida de su domicilio en Londres. Según ha indicado en declaraciones al diario 'The Guardian', se ha marchado de Londres junto a su esposa ante el temor de sufrir otro ataque similar. Las autoridades británicas, dice, conocen su situación y han tomado medidas para garantizar su seguridad. Zerati también ha hecho un llamamiento al Gobierno de Reino Unido para que adopte una línea más dura contra Teherán, más allá de imponer sanciones, con el objetivo de hacer saber al régimen que no se pueden cometer actos criminales en suelo británico. "Uno de los agentes involucrados en el caso dijo que fue una señal de advertencia. Cuando las bandas criminales advierten a alguien antes de matarlo, lo apuñalan en la parte posterior de la pierna. Fue un mensaje muy claro: 'Te mataremos la próxima vez'", ha explicado al citado diario. Zerati, de 30 años, fue atacado cerca de su domicilio, en Wimbledon, y resultó herido en la pierna. El periodista fue atendido por los paramédicos del Servicio de Ambulancias de Londres antes de ser trasladado al hospital. El portavoz de Iran International, Adam Baillie, indicó tras el ataque a un programa de la cadena BBC que su personal llevaba "bajo serias amenazas los últimos 18 meses". Iran International ya tuvo que cerrar temporalmente sus estudios en Londres y trasladó sus emisiones a Washington D.C. debido a esta inseguridad. La cadena tiene su sede en Londres y emite en particular para la población iraní en todo el mundo, incluido su país natal, donde solo es posible acceder a ella a través de redes privadas de Internet porque su emisión está prohibida por delito de "terrorismo".

