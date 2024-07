Alemania prohíbe una revista de extrema derecha por "incitación al odio"

El Gobierno de Alemania ha prohibido este martes la revista 'Compact' argumentando que la publicación ejerce de "portavoz central de la escena de extrema derecha", tal y como ha anunciado la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser. "Esta revista incita de forma indescriptible al odio contra los judíos, contra las personas de origen migrante y contra nuestra democracia parlamentaria", ha dicho Faser, quien ha agregado que esta decisión "es un duro golpe a la escena de la extrema derecha". "La decisión demuestra que también estamos actuando contra los pirómanos intelectuales que azuzan un clima de odio y violencia contra refugiados y migrantes y que quieren derrocar nuestro Estado democrático", ha señalado, según un comunicado publicado por el Ministerio del Interior alemán a través de su página web. Así, Faeser ha recalcado que "el mensaje es muy claro". "No permitiremos definiciones étnicas sobre quién pertenece a Alemania y quién no". "Nuestro Estado constitucional protege a todos los que son atacados por su fe, su origen, su color de pie o su postura democrática", ha sostenido. El Ministerio del Interior ha indicado además que la Policía ha llevado a cabo a primera hora del día varios registros en locales del medio y en domicilios de sus miembros en las regiones de Brandeburgo, Hessen, Sajonia y Sajonia-Anhalt para confiscar bienes y pruebas contra la publicación. La medida contra 'Compact', dirigida por el redactor jefe, Jurgen Elsasser y que circula unas 40.000 copias, afecta además a la productora Conspect Film, que publica también libros, audio libros y DVD, así como diferentes productos de merchandising. El Ministerio del Inetrior ha recalcado que la revista "propaga un contenido antisemita, racista, contrario a las minorías, revisionista y de teorías de la conspiración" a través de los que "azuza contra una sociedad plural que respete la dignidad humana y a los individuos". La Oficina Federal de Protección de la Constitución dictaminó en 2022 que la revista "lleva a la sociedad, como empresa multimedia, posiciones antidemocráticas y contrarias a la dignidad humana". Sin embargo, que una organización tenga opiniones anticonstitucionales no se considera legalmente suficiente para que sea prohibida, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA. Así, otro requisito es que las difunda de forma agresiva y combativa, si bien el Ministerio del Interior alemán ha destacado en su comunicado, que, en el caso de 'Compact', se teme que su audiencia sea incitada y animada "a actuar contra el orden constitucional", debido a que "promulga abiertamente a favor del derrocamiento del orden político" y "anima a adoptar acciones contra el orden constitucional".

