Guiomar Puerta aclara cuál es su relación con William Levy: "Es un seductor, te gana con su labia y risa"

Guiomar Puerta, conocida por su papel en la exitosa serie "Montecristo", ha despejado las dudas sobre su supuesta relación romántica con el actor William Levy. En unas declaraciones para el equipo de Europa Press, la joven ha desmentido los rumores que los vinculaban sentimentalmente, afirmando que son simplemente amigos. "Es la prensa rosa que le encanta inventarse cosas", comentó Puerta con una sonrisa. "Me hizo gracia porque era la primera vez que salía en el ‘¡Hola!’, era la primera vez y me hizo un poco de gracia", aclaró sorprendida. La actriz no escatimó en elogios hacia Levy, a quien describió como "una maravilla de compañero". "Imagínate, un encanto de persona, la verdad, y una locura rodar con él porque creo que es la persona más famosa con la que he rodado. Seductor, de esa gente que te gana con su labia y risa y todo, muy majo", añadió. Guiomar Puerta y William Levy compartieron pantalla en un proyecto reciente, lo que avivó los rumores de un posible romance. Sin embargo, la actriz dejó claro que entre ellos solo existe una relación de amistad y admiración profesional.

Compartir nota: Guardar Nuevo