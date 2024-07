El jefe de la inteligencia militar de Ucrania reconoce "problemas" en el norte

Kiev, 14 jul (EFE).- El jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kirilo Budánov, reconoció este domingo en unas declaraciones recogidas por la cadena de televisión ucraniana Nueva Voz (NV) que el Ejército de su país se enfrenta a "problemas" por los ataques que Rusia lanza por el norte.

"Hay problemas, tienden a empeorar. No hay un desastre, pero es imposible no ver esos problemas", dijo Budánov antes de señalar que este año "no tendrá muchas buenas noticias".

Budánov se refería así a los ataques contra la región de Járkov (noreste) en forma de contraofensiva que Rusia ha iniciado en esa dirección, según las autoridades de Kiev.

La región de Járkov y la de Donetsk (este) concentran buena parte de los esfuerzos militares más recientes de Rusia en su invasión contra Ucrania. EFE

