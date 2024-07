Cierra la campaña para los comicios presidenciales de Ruanda con Kagame como gran favorito

Kigali, 13 jul (EFE).- La campaña para las elecciones presidenciales y parlamentarias de Ruanda del próximo lunes acabó este sábado con la celebración de mítines, entre ellos el del presidente del país, Paul Kagame, gran favorito para obtener un cuarto mandato.

Unos 9,5 millones de votantes se han registrado para los comicios, en los que coincidirán por primera vez las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Kagame, de 66 años, cerró su campaña en el distrito de Kicukiro en la capital, Kigali, donde fue ovacionado por miles de seguidores que vistieron los colores rojo, blanco y azul del gobernante Frente Patriótico de Ruanda (FPR).

El presidente, cuyo partido ha gobernado Ruanda desde el final del genocidio de 1994, dedicó la mayor parte de su discurso a desestimar a sus críticos.

"Lo que ha ocurrido en Ruanda en los últimos treinta años es un fenómeno político que pocos extranjeros pueden comprender fácilmente", subrayó Kagame, en el poder desde el año 2000.

"No se puede fingir unidad, no se puede fingir entusiasmo, no se puede fingir un cambio como este, no se puede fingir desarrollo; No puedes fingir ser el FPR", aseveró el mandatario, en alusión a la reconstrucción de este pequeño país de África del Este tras el genocidio.

El jefe del Estado defendió también "un deseo común de encontrar soluciones a los problemas" e instó a los partidarios del FPR a combatir la pobreza, la inseguridad y el mal liderazgo.

El presidente competirá por la Presidencia con los opositores Frank Habineza, de 47 años, y el periodista Philippe Mpayimana, de 54, quienes también cerraron la campaña en Kigali en actos mucho menos concurridos que el del FPR.

Habineza es el líder del único partido que ejerce una cierta oposición al Gobierno, el Partido Verde Democrático de Ruanda (DGPR), mientras que Mpayimana es un candidato independiente y poco popular.

Ambos ya se enfrentaron a Kagame en los comicios presidenciales de 2017 y juntos sólo cosecharon un 1,2 % de los votos.

Habineza acabó la campaña, que había empezado el pasado 22 de junio, en el distrito capitalino de Nyarugenge, donde se felicitó por "el nivel de madurez política visible en todo el país".

Los expertos prevén una victoria amplia del presidente, que dirige con mano de hierro Ruanda desde el año 2000.

En las tres elecciones a las que ha concurrido hasta el momento (2003, 2010 y 2017), Kagame ha vencido con más del 90 % de los votos.

El mandatario no podrá medirse en los comicios a dos opositoras muy críticas con su gestión, Victoire Ingabire y Diane Rwigara, cuya participación ha sido prohibida por las autoridades electorales.

La Comisión Electoral Nacional (NEC) alegó que Rwigara no había proporcionado la documentación correcta para demostrar que no tenía antecedentes penales y que no había alcanzado el umbral de 600 firmas de respaldo.

Rwigara, también descalificada de las últimas elecciones presidenciales de 2017 antes de ser encarcelada durante más de un año acusada de falsificar firmas de sus partidarios e incitar a la insurrección, fue finalmente absuelta en diciembre de 2018.

Ingabire, por su parte, perdió en marzo pasado una apelación para levantar la prohibición de su candidatura, ya que las personas que han estado encarceladas durante más de seis meses no pueden presentarse a las elecciones en Ruanda.

Esta opositora estuvo encarcelada, por negación del genocidio y amenaza a la seguridad del Estado, durante ocho años, desde 2010 hasta 2018, cuando un indulto presidencial acortó su sentencia de quince años.

Desde su llegada al poder, Kagame ha conseguido el reconocimiento internacional por sus éxitos económicos y la reconstrucción del país tras el genocidio de 1994, que causó la muerte de al menos 800.000 tutsis y hutus moderados en poco más de tres meses.

Sin embargo, organizaciones pro derechos humanos han denunciado repetidamente detenciones arbitrarias y desapariciones de disidentes a manos de su Gobierno.

Críticos del Gobierno de Ruanda han sido asesinados o han desaparecido por motivos que la oposición ha descrito como "políticos". EFE

