Lamine Yamal: "El secreto es que somos una piña"

El jugador internacional español Lamine Yamal asegura que el "secreto" de la buena Eurocopa 2024 que España está haciendo en Alemania, clasificada para la final de este domingo contra Inglaterra, es que los jugadores son una "piña" y que todos están muy metidos en el día a día del grupo. "El secreto es que somos una piña. Al final, damos todos el uno por el otro. Al final se ve cuando Garbajal, Pedri y Robin que están fuera lo dan todo también, para animar y para protestar. Se ve cuando celebramos un gol todos juntos y eso es lo más importante", reconoció en declaraciones al canal de 'Jijantes' en Twitch recogidas por Europa Press. Lamine Yamal asegura que, pese a estar a un partido de ganar la EURO y venir de una semifinal en la que fue el 'MVP', intenta estar tranquilo. Y con 16 años, todavía, ya que cumple los 17 este sábado, justo antes de esa final contra los 'Three Lions'. "Intento estar tranquilo, al final hago lo que sé. Habiendo jugado contra Francia y Alemania, solo queda ir con ganas. Ahora más tranquilo. Tras el gol, fui respondiendo los mensajes poco a poco, me fui a la cama a dormir, a tranquilizarme, descansar y pensar en el siguiente partido", reconoció. En cuanto a las muchas felicitaciones que recibe en las redes sociales, y los mensajes que le llegan, asegura que se lo toma "a bien". "Al final pasaba todas las historias ayer sobre el gol o sobre mí. Me lo tomo a bien porque veo que la gente está contenta, la gente me apoya", celebró. Preguntado por el hecho de que su compañero Rodri destacar de él, también, su implicación defensiva, tiene claro por qué lo hace. "Si dejas a un jugador como Mbappé o Barcola irse en un uno contra uno, te puede mandar para casa. Intento ayudar al equipo, que es lo más importante al final", señaló. Lo curioso es que Lamine, uno de los extremos más poderosos del momento y con una capacidad de desborde para nada habitual, no se prepara los partidos. Sino que improvisa sobre la marcha, ya en su terreno natural del césped. "No suelo ver vídeos del lateral rival, porque al final, si tú ves lo que hace, te van a poner 'highlights' suyos. Te van a poner cómo se la quita al otro y vas a decir que no se la puedes hacer. En cambio, si tú vas pensando en que si tú haces lo que quieras te puedes ir de él, pues vas con más confianza y es más imprevisto todo", aseguró.

Compartir nota: Guardar Nuevo