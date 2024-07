Hamás asegura haber propuesto un gobierno "nacional y no partidista" para Gaza y Cisjordania tras la guerra

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado este jueves que ha propuesto un gobierno "nacional y no partidista" para que se ocupe de forma conjunta de la Franja de Gaza y Cisjordania una vez acabe la guerra con Israel en el enclave palestino, que dura ya más de nueve meses en un momento de intensas negociaciones de alto el fuego mediadas por Egipto, Qatar y Estados Unidos. "Hemos propuesto que un gobierno de competencias nacionales y no partidista asuma la administración de la Franja de Gaza y Cisjordania tras la guerra", ha expresado Husan Badran, un alto cargo del grupo islamista. Además, ha expresado que "no discutirán" sobre el "día después de la guerra" con ningún agente externo, en referencia a las peticiones de gran parte de la comunidad internacional para que la Autoridad Palestina asuma el poder en este territorio, donde gobierna el grupo islamista desde 2007. Hamás también ha acusado este jueves al Gobierno de Israel de "procrastinación" en las conversaciones sobre un alto el fuego en la Franja de Gaza con el objetivo de impedir avances en las conversaciones en marcha. El día anterior, el propio Badran aseguró que Israel "no es serio" sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo y que "es muy pronto para hablar de optimismo o pesimismo" sobre las negociaciones . El Ejército de Israel desencadenó una cruenta ofensiva contra la Franja tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás y otras facciones palestinas, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades de Gaza han denunciado más de 38.300 muertos, a los que se suman más de 560 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este en operaciones por parte de las fuerzas israelíes o en ataques perpetrados por colonos.

