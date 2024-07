China considera a las Islas Salomón como un "buen amigo, socio y hermano"

Pekín, 12 jul (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, destacó este viernes al primer ministro de las Islas Salomón, Jerimiah Manele, la relación de amistad y cooperación con la nación oceánica, a la que calificó como un "buen amigo, socio y hermano".

Durante un encuentro celebrado en Pekín, en el que también participó el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, Xi reiteró su apoyo a la soberanía y al desarrollo del país insular, subrayando la voluntad de fortalecer la comunicación estratégica y de promover iniciativas conjuntas, informó la agencia estatal Xinhua.

Xi enfatizó la importancia de alinear la iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda, con la estrategia de desarrollo de las Islas Salomón, destacando áreas clave como el desarrollo rural, servicios médicos, infraestructura y respuesta al cambio climático.

Las Nuevas Rutas de la Seda es un proyecto de infraestructuras impulsado por Xi en 2013, con el que el gigante asiático busca seducir a lo que denomina Sur Global con proyectos multimillonarios de inversiones que, sin embargo, también han recibido críticas por el riesgo de endeudamiento que conllevan.

"China siempre defiende una política exterior de paz y cooperación sincera, sin intereses ocultos", afirmó Xi.

Por su parte, Manele elogió los logros de China como modelo para los países en desarrollo y subrayó la necesidad de unidad internacional.

Además, el primer ministro oceánico aseguró que el gigante asiático aboga por “los valores comunes de toda la humanidad, se adhiere al multilateralismo, no participa en ‘círculos pequeños’, no se involucra en geopolítica, no exige a otros países que elijan un bando y promueve que la comunidad internacional fortalezca la unidad y la cooperación”.

En 2022, China y las Islas Salomón firmaron un acuerdo de cooperación bilateral en materia de seguridad calificado entonces como "abierto, transparente e inclusivo" por parte de la Cancillería china.

El portavoz de la cartera de Exteriores aseguró que el acuerdo no estaba “dirigido a ningún tercero", en referencia a potencias regionales como Australia y Nueva Zelanda, que ven el pacto como una amenaza y a quienes preocupa la creciente influencia china en la zona.

Islas Salomón, un socio estratégico histórico de Camberra, rompió en 2019 su alianza con Taiwán para reconocer a China, hecho que hizo virar su política exterior y mostrarse más favorable a Pekín, algo que ha provocado tensiones tanto con sus socios tradicionales como dentro del país. EFE

