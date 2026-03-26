Ainhoa Arteta desvela su desconocida amistad con la Reina Sofía: "He ido a Zarzuela a tomar café con ella"

Que la Reina Sofía es una gran amante de la música es algo conocido por todos, siendo destacada su labor como Presidenta de Honor de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y habituales sus apariciones en diferentes recitales en espacios como el Auditorio Nacional, pero lo que desconocíamos hasta ahora era la amistad que la Emérita tiene con una de las artistas más importantes de nuestro país, Ainhoa Arteta.

Ha sido la propia soprano la que lo ha revelado ante las cámaras de Europa Press con naturalidad durante la cena solidaria del XVIII aniversario de la Fundación Isabel Gemio. "Yo mi agradecimiento siempre a la Familia Real por su apoyo, no solamente a los actuales Reyes, sino a los anteriores, con Doña Sofía tengo una relación maravillosa, pero maravillosa. La Casa Real es una casa muy comprometida con la cultura y es de agradecer, de verdad" ha expresado.

Como ha confesado emocionada, la Reina Sofía fue uno de sus apoyos cuando estuvo al borde de la muerte en 2021 por complicaciones derivadas de un cólico nefrítico que le provocó un infarto y una septicemia por la que estuvo hospitalizada varias semanas: "Se preocupaba de mí cuando estaba muy grave y me llamó varias veces para saber cómo estaba, y eso es de agradecer"

"Yo con ella además de que ha asistido a muchos de mis conciertos, he ido a veces a Zarzuela a charlar con ella, a tomar café" ha desvelado, asegurando que a la madre del Rey Felipe VI "le gusta muchísimo la cultura, le gusta hablar de nuestras carreras, de nuestras vidas, y siempre ha sido una mujer de una serenidad increíble y con unos valores tremendos, que lleva la cultura en su ADN, igual que su hermana Irene que falleció, que era una grandísima pianista". "Entonces, para mí, tomarme un café con ella era, imagínate, un regalo. Un privilegio" ha reconocido.