Marlaska avanza una modificación legal "para perseguir a los grupos ultras" en el fútbol

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó que en la presente temporada 2025-2026 se han declarado 80 partidos de fútbol y baloncesto como de alto riesgo, registrándose 1.330 propuestas de sanción en estos eventos. Según consignó el medio, el Gobierno subraya que este esfuerzo persigue el objetivo de que la afición acuda a los estadios con total tranquilidad y disfrute del deporte sin preocupaciones. Marlaska presentó estos datos en la inauguración institucional del II Congreso de Emergencias en Estadios de Fútbol, celebrado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, escenario en el que se abordaron los retos actuales relacionados con la seguridad en el fútbol español y las nuevas respuestas normativas frente al auge de la violencia.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Grande-Marlaska anunció una próxima modificación de la ley de 2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Este cambio legal tiene como propósito principal perseguir a los grupos ultras que operan en el fútbol español. El ministro sostuvo que esta iniciativa refuerza el compromiso de las instituciones y de LaLiga en proteger al aficionado, situándolo en el centro de todas las acciones de seguridad. Explicó que el Ministerio del Interior y la organización de LaLiga mantienen una postura coordinada que se refleja en un nuevo protocolo-guía lanzado para prevenir y actuar ante situaciones de discriminación, violencia de género, violencias sexuales, abuso o acoso en los estadios.

Según indicó el medio, durante su intervención, Marlaska enfatizó que España se encuentra entre los países más seguros del mundo en materia de seguridad pública y privada. No obstante, reconoció que en el ámbito deportivo y, en particular, en el fútbol, se requiere mantener una vigilancia constante y una política de tolerancia cero ante cualquier manifestación de violencia. El ministro sostuvo que la seguridad de los aficionados constituye una prioridad absoluta y remarcó que “no vamos a permitir que la violencia campe a sus anchas en los estadios”. Defendió que el fútbol debe ser una celebración colectiva que no sirva de escondite para la violencia.

El protocolo-guía elaborado por LaLiga, relató el medio, tiene como finalidad servir de herramienta para todos los clubes y fuerzas de seguridad, facilitando la colaboración y la adopción de medidas preventivas y de respuesta frente a diferentes formas de violencia y discriminación. Este marco también aborda problemas como el abuso, el acoso y las violencias sexuales, para garantizar espacios seguros en todos los recintos deportivos.

El ministro destacó en su comparecencia, según informó el medio, que el trabajo para garantizar la seguridad en los estadios va mucho más allá del despliegue durante los encuentros. Puntualizó que existe una planificación previa a cada partido en la que participan numerosos profesionales dedicados a velar por la protección de todos los asistentes. Marlaska señaló que este trabajo conjunto implica a clubes, cuerpos policiales y personal de seguridad privada, quienes suman esfuerzos para que los eventos deportivos transcurran sin incidentes graves.

En la perspectiva del Gobierno, tal como detalló el medio, la reforma de la ley 19/2007 busca avanzar en la persecución legal de los grupos ultras, considerados uno de los principales factores de violencia y alteraciones del orden en los eventos deportivos. Esta reforma persigue actualizar el marco legislativo, proporcionando herramientas más eficaces a las autoridades para erradicar la presencia de estos colectivos y prevenir incidentes dentro y fuera de los estadios.

Grande-Marlaska recordó, según publicó el medio, que España será sede, junto con Portugal y Marruecos, del Mundial de Fútbol en 2030. Afirmó que esta cita representa una oportunidad única para evidenciar la capacidad organizativa del país y su posición de referente internacional en la gestión de eventos deportivos. Destacó que pocas naciones disponen de la infraestructura y los mecanismos de respuesta necesarios para hacer frente a los desafíos actuales en materia de seguridad. El ministro expresó que la base existente es sólida, aunque resulta imprescindible seguir avanzando con determinación en la mejora de los protocolos y las normativas.

El anuncio de la reforma legal se enmarca en un contexto de creciente atención sobre los comportamientos violentos y discriminatorios que afectan al fútbol. El medio señaló que las cifras de partidos declarados de alto riesgo y el alto número de propuestas de sanción reflejan tanto la magnitud del desafío como el esfuerzo institucional dedicado a la prevención y a la aplicación de medidas disciplinarias.

La celebración del II Congreso de Emergencias en Estadios de Fútbol permitió, según reportó el medio, el intercambio de experiencias y la presentación de nuevas directrices para la protección de los asistentes a eventos deportivos, con el foco puesto en la cooperación entre las distintas entidades implicadas. El protocolo que lanzó LaLiga constituye una de las novedades más recientes incorporadas para fortalecer la actuación frente a los episodios de violencia y discriminación en las gradas.