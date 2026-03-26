Senegal espera que el TAS le devuelva en julio la Copa África que la CAF dio a Marruecos

París, 26 mar (EFE).- La Federación de Fútbol de Senegal espera que, en julio próximo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resuelva reconocerle el título de la Copa África que la Confederación Africana (CAF) decidió entregar a Marruecos el pasado día 17, dos meses después de que Senegal se impusiese por 1-0 en la prórroga, por el amago de retirada que hicieron los Leones del Teranga, después de que pitasen un penalti en su contra.

En una rueda de prensa en París, el equipo jurídico de la federación senegalesa expuso las razones por las cuales se consideran merecedores del título, esperando que el TAS resuelva de forma rápida un proceso que se podría demorar entorno a un año.