Razer presenta su portátil 'gaming' más fino, el Blade 16 (2026), con 14,9 mm de grosor

Razer ha presentado el portátil 'gaming' más fino de su historia, el Blade 16 (2026), con 14,9 mm de grosor, con el que busca además dar un salto cualitativo en cuanto a rendimiento.

El fabricante de ordenadores ha señalado que el nuevo Blade 16 está diseñado para aquellos jugadores que exigen el procesamiento de última generación en un foramto "increíblemente delgado".

De esta forma, el Razer Blade 16 (2026) está impulsado por un procesador Intel Core Ultra 9 386H, con 16 núcleos y una frecuencia turbo máxima de hasta 4,9 GHz, lo que supone un aumento del 33 por ciento en núcleos con respecto al Blade 16 anterior. También cuenta con una GPU Nvidia GeForce RTX Serie 50 potenciada por inteligencia artificial (IA).

Razer ha indicado que el sistema se puede configurar con hasta 64 GB de la memoria para portátiles más rápida disponible: LPDDR5X-9600 MHz, que proporciona un ancho de banda idónea para aplicaciones con IA.

La compañía ha destacado de este portátil 'gaming' su tamaño y su peso, ya que con sus 14,9 mm de grosor y su peso de 2,14 kg, se ha convertido en el modelo más delgado de Razer.

Tiene un chasis de aluminio de 16 pulgadas que integra una pantalla OLED QHD+ de 240 Hz de tasa de refresco, con 100 nits más de brillo, y con la certificación VESA DisplayHDR TrueBlack 1000, que garantiza un brillo y contrastes de calidad.

En cuanto al audio, el portátil está equipado con seis altavoces y dos 'subwoofers', además de la arquitectura THX Spatial Audio+, que introduce la capacidad de sonido envolvente 7.1.4 para una precisión posicional milimétrica.

Respecto a la batería, el modelo ofrece una mayor eficiencia en cargas de trabajo de productividad con los nuevos núcleos de bajo consumo de Intel y la optimización a nivel de plataforma, que permite hasta 13 horas de uso productivo y 15 horas de reproducción de vídeo.

Por último, el último modelo de Razer es compatible con Thunderbolt 5, Bluetooth 6.0 y WiFi 7, e integra tres puertos USB 3.2 Gen Tipo A, un puerto Thunderbolt 5 y otro Thunderbolt 4, un puerto HDMI 2.1 y un lector de tarjetas SD UHS-II.

El portátil 'gaming' Razer Blade 16 (2026) ya se encuentra a la venta desde la web de la compañía y sus tiendas oficiales con un precio que parte de los 3.599,99 euros.