Prescribir actividades sociales en Atención Primaria, útil para abordar "determinantes sociales de salud", según la OMS

El incremento en el uso de la prescripción social responde a que alrededor del veinte por ciento de las consultas en medicina de familia tienen motivos que no se solucionan en el ámbito clínico, sino que se relacionan con la soledad, el aislamiento social, dificultades económicas o problemas de vivienda. Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), la estrategia de conectar a los pacientes con recursos comunitarios y actividades no médicas permite abordar estos determinantes sociales de la salud, mejora el bienestar poblacional, contribuye a reducir las desigualdades y alivia la presión sobre sistemas de salud que ya presentan una elevada demanda.

Tal como publicó la OMS, la prescripción social en la atención primaria se perfila como una herramienta útil para conectar a las personas con actividades y apoyos en su entorno, que pueden incluir desde grupos de caminatas y voluntariado hasta iniciativas artísticas o asesoría en temas de deudas. Nils Fietje, técnico oficial del área de Cultura y Salud de la Oficina Regional de la OMS para Europa, resaltó que el recurso de la prescripción social “ofrece un medio poderoso para abordar los determinantes sociales de la salud”. El medio detalló que un número creciente de países de la Región Europea explora mecanismos diversos para implementar esta política.

La OMS trabaja activamente para fomentar el intercambio internacional de modelos exitosos. El organismo ha designado a la Academia Nacional de Prescripción Social del Reino Unido (NASP, por sus siglas en inglés) como Centro Colaborador para Políticas y Desarrollo de Prescripciones Sociales, bajo la dirección del doctor Bogdan Chiva Giurca. Este centro brindará apoyo técnico a los Estados miembro para compartir las mejores prácticas del mundo, desarrollar una base empírica en torno a la prescripción social, y contribuir al diseño y aplicación de políticas eficaces en este ámbito, según consignó la OMS.

El Reino Unido se consolidó como el primer país en integrar la prescripción social en las políticas nacionales de salud pública, beneficiando a más de un millón de personas cada año, según informó la OMS. Esto implica que los profesionales de atención primaria pueden recomendar formalmente actividades como deportes, arte, voluntariado o acompañamiento social para personas cuya situación de salud está condicionada por factores sociales.

La implementación de la prescripción social no se limita al caso británico. Grecia también ha puesto en marcha iniciativas relacionadas. El Ministerio de Cultura griego lanzó un programa nacional que vincula la atención en salud mental con actividades artísticas en entornos culturales, facilitando que las personas con problemas de salud mental participen en este tipo de experiencias, reportó la OMS.

En el ámbito internacional, la NASP del Reino Unido no es el único centro colaborador de la OMS en prescripción social. En diciembre de 2024, los Hospitales Comunitarios ‘SingHealth’ de Singapur se sumaron a esta red. Así, existen actualmente dos centros designados que colaboran mediante el desarrollo de una red global dedicada al intercambio de conocimientos, buenas prácticas y asesoramiento técnico para fortalecer los sistemas de prescripción social en las regiones cubiertas por la OMS.

El medio destacó que el desarrollo de políticas y mecanismos de prescripción social responde al reconocimiento de que muchas consultas médicas reflejan necesidades que exceden el marco biomédico convencional. Vincular servicios de salud con recursos y actividades comunitarias propone un enfoque integral, no solo en la mejora de la calidad de vida y el bienestar emocional, sino también en la optimización de los propios sistemas sanitarios al reducir demandantes que requieren únicamente soluciones fuera del ámbito clínico.

La OMS insiste en que la adopción de estos modelos entre los países miembros se apoya en la evidencia de los beneficios observados y promueve la creación de una base de datos sólida que permita respaldar la extensión de estas prácticas. Estos avances propician la construcción de políticas más sensibles a los factores sociales determinantes en la salud, en línea con los Principios de Cuidado Centrado en las Personas que inspiran las últimas directrices internacionales en salud pública.