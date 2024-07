Grifols se dispara de nuevo más de un 5% ante posible OPA de la familia junto a Brookfield

Grifols, que durante los últimos meses ha estado en el foco del fondo bajista Gotham, se ha disparado en el arranque de la jornada bursátil de este martes más de un 5% en el Ibex 35 y casi un 7% las acciones de tipo 'B' -que cotizan en el Mercado Continuo-, tras haberse conocido este lunes que la familia Grifols está negociando con el fondo Brookfield una posible OPA de exclusión sobre la empresa catalana. En concreto, las acciones de clase A de Grifols han abierto la sesión situadas en 10,27 euros, lo que supone un alza del 4,14% respecto al cierre de ayer, mientras que los títulos de clase B han iniciado la sesión con una subida del 4,54% (8,175 euros). A las 9.30 horas, la subida de las acciones tipo 'A' era del 5,05%, mientras que las de tipo 'B' repuntaban un 6,39%. De este modo, la firma de hemoderivados volvía a dispararse en Bolsa después de impulsarse casi un 10% en el Ibex 35 y más de un 21% en el Mercado Continuo este lunes, cuando se dio a conocer la posible OPA de la familia Grifols. En una comunicación remitida a la CNMV, la compañía catalana explicó que su consejo de administración, reunido de forma extraordinaria, recibió este domingo una petición a través de los accionistas familiares de Grifols y Brookfield Capital Partners "para permitir el acceso a determinada información" de la compañía a fin de llevar a cabo un proceso de 'due diligence' en relación a una posible adquisición de acciones de la firma de hemoderivados. En dicho consejo se informó de que el propósito de la transacción sería la exclusión de cotización de Grifols en caso de que la operación se lleve a cabo finalmente. "La sociedad a la fecha de hoy --8 de julio-- desconoce si se llevará a cabo o no dicha operación y desconoce por completo los términos en los que, en su caso, podría realizarse", precisó Grifols a la CNMV. Con esta comunicación, la compañía catalana confirmaba la información publicada este lunes por el diario 'Cinco Días', que valora el 100% de Grifols en 5.500 millones de euros. Nada más confirmarse esta posible OPA, la CNMV procedió a suspender con efectos inmediatos y de manera cautelar la cotización de Grifols en Bolsa, cuyas acciones cerraron el pasado viernes a un precio de 8,99 euros por título tras ganar más de un 4% en la sesión. De su lado, el fondo ha comunicado al supervisor que "en este momento no existe ningún acuerdo o decisión en relación con la potencial operación o sobre sus eventuales términos o condiciones", y ha advertido de que "no existe ninguna garantía de que Brookfield o los accionistas de referencia formulen una oferta sobre las acciones de Grifols", por lo que cualquier novedad será comunicada al mercado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Así, en relación con las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, Brookfield ha aprovechado para confirmar que ha mantenido "conversaciones exploratorias" con determinados accionistas de referencia de la compañía en relación con una potencial oferta conjunta sobre las acciones de Grifols para su exclusión de negociación de las Bolsas de valores españolas y del Nasdaq. El fondo canadiense y diversas sociedades que mantienen la participación de dichos accionistas de referencia (Scranton Enterprises, Deria, Ponder Trade y Ralledor Holding Spain) han suscrito un acuerdo de exclusividad para continuar evaluando la potencial operación.

Compartir nota: Guardar Nuevo