Raducanu defiende su decisión con Murray: "Prioricé mi cuerpo"

Londres, 8 jul (EFE).- La británica Emma Raducanu defendió su decisión de retirarse del dobles mixto con Andy Murray y aseguró que priorizó su cuerpo para estar lista para los octavos de final del cuadro individual.

Raducanu aceptó la petición de Murray para jugar el mixto, en el que podría haber sido el último partido de la carrera del británico en Wimbledon, pero a hora del mismo decidió retirarse por dolor en la muñeca, para centrarse en el duelo de octavos de final contra la neozelandesa Lulu Sun, que perdió.

"Por supuesto que no quería quitarle su último partido, pero al final muchos jugadores están en la misma posición y hubieran hecho lo mismo: priorizar su cuerpo. Aún creo que tomé la decisión correcta. Obviamente él estaba decepcionado, porque era su último partido, pero espero que pueda jugar los Juegos Olímpicos y que tenga otra despedida allí", dijo la británica tras caer ante Sun.

La jugadora fue criticada por 'dejar tirado' a Murray, incluyendo mensajes por parte de la madre de Andy y de Boris Becker.

"Me encontraba bien, pero ayer por la mañana me desperté con un poco de dolor. Tenía que priorizarme a mí y el torneo individual, creo que fue la decisión correcta. Fue dura, porque es algo que quería hacer. Cuando llegué al torneo no esperaba llegar hasta octavos de final. Él nunca me preguntó qué pasaría si aún seguía en el torneo individual. Tal y como me desperté el sábado, no tenía sentido", dijo. EFE

