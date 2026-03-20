Irán amenaza con atacar el puerto de Ras al Jaima, en EAU, si se "reanudan" ataques desde territorio emiratí

El Ejército de Irán advirtió que responderá con fuerza si el puerto de Ras al Jaima, ubicado en Emiratos Árabes Unidos (EAU), facilita nuevamente ofensivas hacia las islas controladas por la República Islámica en el golfo Pérsico. De acuerdo con la agencia Fars, el comunicado castrense manifestó que cualquier reanudación de ataques contra las islas Abu Musa y Tumb Mayor desde suelo emiratí implicará una reacción directa sobre esta localidad portuaria, la más importante de EAU. El mensaje declara: “Advertimos a EAU que, en caso de que reanuden la agresión contra las islas iraníes de Abu Musa y Tumb Mayor, en el golfo Pérsico, las poderosas Fuerzas Armadas iraníes asestarán un duro golpe a Ras al Jaima”.

Según reportó Fars, las autoridades militares iraníes señalaron que ya han demostrado en hechos concretos que su doctrina de defensa implica responder a la fuente de cualquier ofensiva contra su soberanía nacional. El comunicado reiteró que “en caso de que EAU reanuden la agresión contra las islas iraníes, Ras al Jaima sufrirá un duro golpe”, subrayando, además, que estas acciones estarían justificadas para preservar la integridad territorial de Irán.

Las islas Abu Musa y Tumb Mayor se sitúan en las proximidades del estratégico estrecho de Ormuz, un corredor marítimo fundamental para el tránsito internacional de petróleo y mercancías. Tal como publicó Fars, Irán mantiene el control de estas islas, pero su soberanía es objeto de disputa con EAU, una controversia de larga data en la región. Las advertencias del ejército iraní surgen poco después del bloqueo temporal al paso de buques en Ormuz, una medida ejecutada por Teherán como represalia por la operación militar conjunta que Estados Unidos e Israel lanzaron sobre territorio iraní el 28 de febrero.

En paralelo, el Ministerio de Defensa de EAU informó este viernes sobre la interceptación de cuatro misiles balísticos y veintiséis drones lanzados desde Irán, detalló Fars. Estos hechos elevan la cifra de ataques adjudicados a la República Islámica a casi dos mil cien desde el inicio del actual escenario bélico. La comunicación oficial de EAU describió las amenazas actuales como parte de una escalada en la respuesta iraní a las presiones y acciones militares en su contra.

De acuerdo con la misma fuente, el saldo de víctimas producto de estos ataques incluye a dos efectivos de las Fuerzas Armadas de EAU y seis civiles extranjeros, cuyas nacionalidades corresponden a Pakistán, Nepal, Bangladesh y Palestina. Este balance de bajas pone en relieve el impacto humano de los episodios de violencia asociados al conflicto regional.

El medio Fars consignó que EAU se ha convertido en uno de los principales blancos de las represalias regionales por parte de Irán tras el ataque encabezado por Washington y Tel Aviv, que resultó en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Desde el inicio de esta nueva fase de enfrentamientos, la región del golfo mantiene un alto grado de tensión, con el temor de una expansión del conflicto.

Las autoridades militares iraníes recalcaron, según Fars, su disposición para actuar “de manera decisiva contra la fuente de cualquier agresión”, enfatizando que no permitirán ataques contra las islas bajo su administración. Las declaraciones difundidas apuntan a disuadir a los Emiratos Árabes Unidos de cualquier participación directa o indirecta en acciones armadas sobre estos territorios insulares disputados.

El control de las islas Abu Musa y Tumb Mayor continúa generando tensiones en la geopolítica del golfo, ya que, al estar cerca del estrecho de Ormuz, representan un punto estratégico esencial para el flujo mundial de energía. Las acciones militares recientes y la retórica utilizada por las partes implicadas reflejan el nivel de antagonismo que persiste en torno a la soberanía y la seguridad en esta zona.

Tanto Teherán como Abu Dabi han elevado el tono de sus mensajes en los últimos días, situación que intensifica el clima de inseguridad en torno a los principales puertos y rutas comerciales de Oriente Medio. Los hechos recientes, incluidos los lanzamientos interceptados y la amenaza directa sobre Ras al Jaima, se inscriben en una dinámica de represalias mutuas derivadas de la intervención militar y las muertes de figuras clave iraníes.

El medio Fars indicó que las Fuerzas Armadas de Irán consideran que la preservación de sus territorios insulares y la defensa frente a potenciales agresiones forman parte de su mandato constitucional. Las consecuencias diplomáticas y militares de estos intercambios han despertado preocupación entre los actores internacionales que dependen de la circulación segura por el golfo Pérsico, según detalló el mismo medio.

En este contexto, la advertencia emitida por el ejército iraní sobre Ras al Jaima evidencia la voluntad de escalar respuestas directamente proporcionales ante cualquier incursión sobre las islas en disputa. Los Emiratos Árabes Unidos, por su parte, han reforzado sus defensas antiaéreas y se mantienen en estado de máxima vigilancia, tras el incremento en la frecuencia e intensidad de los ataques atribuidos a Irán, reportó Fars.

La pugna por el control de Abu Musa y Tumb Mayor, la vulnerabilidad de rutas estratégicas y la acumulación de bajas civiles y militares subrayan el carácter volátil de la situación regional, donde cada acto de fuerza repercute en la estabilidad general del golfo Pérsico y más allá.