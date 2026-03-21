EEUU levanta las sanciones al petróleo de Irán que ya está cargado en buques

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha estipulado que la autorización para comprar y vender petróleo iraní y sus derivados aplica únicamente a los cargamentos embarcados a partir del 20 de marzo y estará vigente hasta el 19 de abril. Según informó la agencia Europa Press, esta decisión surge durante un periodo en que los mercados internacionales han registrado incrementos notables en los precios del combustible, como resultado de la situación bélica y las restricciones al tráfico marítimo en Oriente Próximo.

La medida dada a conocer este viernes por las autoridades estadounidenses representa un cambio temporal en la política de sanciones que ese país mantenía sobre el sector petrolero iraní. Este levantamiento selectivo de restricciones se centra en productos ya transportados por buques, a diferencia de sanciones previas que penalizaban toda transacción con crudo iraní, como detalló el medio Europa Press. El anuncio se produce tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre objetivos iraníes, hechos ocurridos el 28 de febrero, a los cuales la República Islámica respondió con agresiones dirigidas a embarcaciones que cruzan el estrecho de Ormuz.

La zona del estrecho de Ormuz constituye un paso imprescindible para el sector energético global, ya que aproximadamente una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo transita por este canal, consignó Europa Press. La ofensiva militar y las posteriores acciones de represalia de Irán han generado temores en los mercados respecto a un posible desabastecimiento y, en consecuencia, han incidido en la cotización internacional del crudo. El incremento de los costos del combustible desde el inicio de la escalada ha motivado a las autoridades estadounidenses a introducir licencias excepcionales que reduzcan tensiones inmediatas en la oferta energética.

El documento publicado por el Departamento del Tesoro autoriza explícitamente la compraventa y las operaciones relacionadas con petróleo y productos derivados extraídos y cargados en buques iraníes después del 20 de marzo. Esta disposición fue enmarcada temporalmente hasta el 19 de abril, limitando su alcance para mitigar efectos de escasez sin alterar los mecanismos tradicionales de sanción prolongada a Irán. Europa Press destacó que la decisión busca equilibrar la presión sobre Teherán con la urgencia de estabilizar los precios frente a la crisis regional agravada por alteraciones en rutas comerciales estratégicas.

La guerra en Oriente Próximo y las respuestas armadas en la región han impactado directamente sobre el tráfico marítimo internacional. El cierre temporal de rutas en el estrecho de Ormuz, reportado por Europa Press, dificultó la circulación regular de tanqueros y obligó a buscar rutas alternativas más largas o costosas, lo que ha repercutido en los mercados globales de energía. Los episodios de ataques y bloqueos afectaron a compañías de diferentes países cuyos buques dependen del paso seguro por estas aguas para abastecer de petróleo a múltiples regiones.

El contexto de tensión afecta especialmente a naciones importadoras que se ven forzadas a pagar sobrecostos en el transporte o enfrentar incertidumbre respecto al suministro energético. Europa Press explicó que la autorización estadounidense para permitir transacciones sobre petróleo iraní cargado previamente constituye un intento de aliviar el shock inmediato provocado por los recientes bloqueos. La guerra y las acciones militares asociadas han desencadenado fluctuaciones abruptas en los precios, afectando tanto a los consumidores como a las empresas a escala global.

La licencia especial emitida este viernes establece parámetros precisos sobre qué cargamentos pueden beneficiarse del levantamiento de sanciones. Europa Press enfatizó que solo se permiten operaciones sobre crudo o productos derivados que ya estaban a bordo de embarcaciones después de la fecha especificada, excluyendo nuevas extracciones o embarques posteriores al periodo autorizado. Esta distinción responde a la necesidad de identificar claramente los lotes permitidos y evitar posibles controversias jurídicas o evasiones de control durante la vigencia de la excepción.

La volatilidad en la región y el papel estratégico del estrecho de Ormuz han determinado una serie de respuestas diplomáticas, militares y económicas tanto de Estados Unidos como de sus aliados. Según publicó Europa Press, la suspensión parcial de sanciones se presenta como una medida de alivio inmediato, destinada a mantener un flujo parcial de petróleo mientras persista el peligro de nuevas interrupciones en los envíos regulares procedentes del Golfo Pérsico.

El trasfondo de esta decisión reside en la relación directa entre los conflictos en Oriente Próximo, especialmente los ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel, y la seguridad del tránsito marítimo internacional. Las confrontaciones identificadas desde el 28 de febrero provocaron que la República Islámica optara por acciones ofensivas específicas hacia buques comerciales, incrementando la preocupación sobre la viabilidad del comercio de crudo a través del estratégico corredor.

La coyuntura regional, junto con las medidas estadounidenses, configura un nuevo escenario para la comercialización de petróleo iraní hasta la fecha límite fijada. Durante el periodo cubierto por la licencia, las empresas del sector podrán establecer transacciones únicamente con lotes de crudo que cumplen las condiciones especificadas por el Departamento del Tesoro, tal cual reportó Europa Press. Estas disposiciones buscan mitigar temporalmente los riesgos de escasez y reducir la presión sobre los consumidores en los mercados globales de energía ante una crisis de alta complejidad política y estratégica.