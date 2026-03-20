Trump ve bien que EEUU se retire de las bases militares de Rota y Morón

Tras la propuesta impulsada por el senador republicano Lindsey Graham de trasladar todas las bases militares norteamericanas fuera de España, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó de acuerdo con esa idea y señaló que Graham "tiene razón" al sugerir revisar la permanencia militar en Rota y Morón, luego del veto del gobierno español al uso de esas instalaciones para un eventual ataque a Irán. Según publicó Europa Press, Trump reafirmó que su administración ve adecuado que el ejército estadounidense se retire no solo de España, sino también de cualquier país de la OTAN que, en su opinión, no colabore activamente en la protección del estratégico estrecho de Ormuz.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, Trump expresó que es necesario que los países miembros de la Alianza Atlántica asuman una mayor responsabilidad en la custodia de la seguridad marítima internacional, especialmente porque considera que Europa depende en gran medida de los recursos energéticos que transitan por el estrecho de Ormuz. El mandatario remarcó que una parte considerable del petróleo consumido por el continente europeo pasa por ese paso marítimo, por lo que defendió la necesidad de una intervención más decidida por parte de las potencias europeas en esta región.

El medio Europa Press detalló que las palabras de Trump siguieron a la negativa del ejecutivo español, encabezado por Pedro Sánchez, de autorizar que las bases militares de Rota y Morón sean empleadas en un eventual ataque a Irán. Tras ese choque diplomático, el senador Lindsey Graham hizo pública su postura sobre la conveniencia de trasladar dichas bases, alegando que el artículo 5 de la OTAN implica un compromiso de defensa mutua que, según él, no se ve reflejado si España restringe el uso de sus instalaciones militares. Graham declaró, también según Europa Press: "Estoy animando al presidente Donald Trump a trasladar todas nuestras bases fuera de España".

Trump, al respaldar a Graham, arremetió también contra la OTAN, señalando que la organización "no hace nada". Tal como consignó Europa Press, el presidente estadounidense subrayó que este desencanto con la acción –o inacción– de la Alianza Atlántica se refleja en el creciente número de senadores estadounidenses que han dejado de apoyar a la entidad. En ese sentido, Trump mencionó que Lindsey Graham, quien antes se contaba entre los principales partidarios de la OTAN, ya no considera adecuado su respaldo a la organización, en parte debido a este tipo de desacuerdos.

En sus declaraciones a la prensa, recogidas por Europa Press, Trump volvió a poner énfasis en la necesidad de que Europa actúe de manera más autónoma en la defensa de sus propios intereses estratégicos, en particular en lo relacionado con rutas energéticas clave como la que atraviesa el estrecho de Ormuz. También reiteró la percepción de que la carga de la seguridad internacional recae de forma desproporcionada sobre Estados Unidos, aludiendo a la insuficiente participación de los aliados europeos en operaciones críticas para el abastecimiento energético de la región.

Europa Press informó que el trasfondo de este desacuerdo se relaciona con la política de Estados Unidos en Medio Oriente y los crecientes desafíos en la protección de rutas marítimas internacionales, tras las tensiones derivadas de los conflictos con Irán. El estrecho de Ormuz, por el que pasa una parte significativa del comercio mundial de petróleo, se mantuvo como foco de atención en los debates sobre la responsabilidad compartida entre los miembros del bloque transatlántico.

Graham, según sus declaraciones reproducidas por Europa Press, insistió en que Estados Unidos no debería mantener bases militares en países que restringen su uso en operaciones que consideren necesarias para la seguridad estadounidense y la de sus aliados. Además, aludió al compromiso colectivo que implica el marco de seguridad de la OTAN, puntualizando que España, con su veto, no estaría cumpliendo plenamente con ese espíritu de cooperación militar establecido en el artículo 5 del tratado.

Trump, en ese contexto, sostuvo durante la rueda de prensa que si Europa no coopera en el resguardo de Ormuz y, por extensión, de sus propios intereses energéticos, Estados Unidos podría reevaluar su presencia militar no solo en España, sino también en otras naciones bálticas y europeas donde existen contingentes estadounidenses. El respaldo de Trump a la propuesta de Graham refleja una tendencia en el discurso oficial estadounidense de presionar a los socios de la OTAN para que aumenten su implicación tanto en los gastos como en la acción militar conjunta.

La decisión final sobre el futuro de las bases de Rota y Morón dependerá de las gestiones diplomáticas entre ambos países y de la evolución de la crisis en torno a Irán y el estrecho de Ormuz. Según Europa Press, este debate influye también en la estabilidad de las relaciones transatlánticas y en las discusiones internas de la OTAN respecto al reparto de responsabilidades y a los límites del compromiso conjunto en materia de defensa.