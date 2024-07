Lluvia de vips en el segundo concierto de Luis Miguel en Madrid:

Segunda noche consecutiva de Luis Miguel en un estadio Santiago Bernabéu lleno hasta la bandera que, al igual que 24 horas antes, ha vibrado este domingo al ritmo de las canciones más populares del 'Rey Sol'. 'Será que no me amas', 'Ahora te puedes marchar', 'Amor, amor, amor', 'La bikina' o 'Por debajo de la mesa', entre otras, han desatado la locura entre más de 45.000 personas que, completamente entregadas, no dejaron de corear, bailar y disfrutar con el espectáculo del cantante mexicano. Con Paloma Cuevas de nuevo en el backstage logrando pasar desapercibida, Luis Miguel demostró que está en su mejor momento y, ajeno a las críticas por su poca cercanía con el público -ya que el sábado no dirigió ningunas palabras a sus fans de Madrid al inicio del show, y tampoco se despidió-, derrochó voz sin dejar de moverse en ningún momento con sus característicos movimientos de cadera durante las más de dos horas que duró el que muchos aseguran que ha sido el mejor concierto del año en la capital. Y como no podía ser de otra manera, han sido numerosos los rostros conocidos que no se han querido perder la segunda parada del tour mundial del mexicano en Madrid. ¡Una auténtica lluvia de vips! Anabel Pantoja presumiendo de embarazo con su madre Merchi y su íntima amiga Belén Esteban; Anne Igartiburu, Joaquín Prat derrochando felicidad con su pareja, Alexia Pla; Makoke con su chico; Raúl González Blanco y Mamen Sanz; Álex González en compañía de su novia, Camila Rojido -con la que mantiene una discreta relación desde hace más de un año-, Elena Tablada, Mónica Cruz, Vicky Martín Berrocal, Arantxa de Benito, Remedios Cervantes o los televisivos Antonio Rossi, Beatriz Cortázar y Kike Calleja con su mujer Raquel Abad, entre otros, se dieron cita en el Bernabéu para disfrutar en directo de un Luis Miguel sublime que dejó a todos sin palabras. Completamente recuperados de los problemas de salud por los que estuvieron ingresados en un hospital recientemente, los padres de Paloma Cuevas, Victoriano Valencia y Paloma Díaz, también estuvieron en el concierto de su 'yerno', como Gema Ruiz Cuadrado -íntima de la diseñadora- compartió en sus redes sociales.

