Alejandro Davidovich es baja para Paris 2024 y Jaume Munar le reemplaza

El tenista español Alejandro Davidovich, actualmente el número 36 del ranking mundial, no estará en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 debido a una lumbalgia que le aparta del seuño olímpico, mientras que el balear Jaume Munar fue llamado por el capitán del equipo español, David Ferrer, para ocupar su lugar. "Alejandro Davidovich ha comunicado este lunes que no participará en los Juegos Olímpicos de París 2024 a causa de la lumbalgia que ya le ha impedido disputar el torneo de Wimbledon. Su plaza la ocupará Jaume Munar, que figuraba como alternate en la lista de inscritos", desveló la Real Federación Española de Tenis (RFET) en un comunicado. El malagueño explicó que tomó esta decisión después de que su equipo de fisioterapeutas le recomendara "no afrontar un cambio de superficie radical" al que estaría obligado si tomara parte en la cita olímpica de París, que se jugará sobre tierra batida estando a un paso de la temporada de pista dura. Por contra, el balear Jaume Munar, número 63 del mundo, ocupará la plaza liberada por Davidovich gracias a su ranking mundial del pasado 10 de junio (Nº 60), fecha que marcaba el corte para la lista de clasificados. El mallorquín hubiera accedido directamente entonces, de no ser que España ya contaba con el máximo de cuatro plazas ocupadas. "El tenista de 27 años natural de Santanyí debutará en unos Juegos Olímpicos tras una primera mitad de temporada en la que ha disputado una final ATP Challenger en Aix-en-Provence, además de alcanzar los cuartos de final de los ATP 250 de Córdoba y Santiago de Chile", aportó la federación. El cambio de Munar por Davidovich llega apenas un día después de que Pablo Carreño anunciara también su baja del cuadro individual del torneo olímpico, cuya plaza ocupará Pedro Martínez Portero, si bien el asturiano, bronce en Tokyo 2020 en individual, sí competirá en el dobles junto al número 1 de la especialidad Marcel Granollers. La lista de tenistas que representarán a España en los JJ.OO. de París queda formada por Carlos Alcaraz, Rafael Nadal (con ranking protegido), Pedro Martínez Portero, Jaume Munar, Sara Sorribes y Cristina Bucsa en los cuadros individuales. En la competición de dobles jugarán las parejas formadas por Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, Pablo Carreño con Marcel Granollers, y Sara Sorribes con Cristina Bucsa. Las nominaciones para la prueba de dobles mixtos, que contará con 16 parejas, se pueden hacer hasta un día antes del sorteo del torneo olímpico, que se celebrará el próximo 25 de julio (11:00h). El torneo olímpico de tenis se celebrará del 27 de julio al 4 de agosto en las instalaciones de Roland Garros sobre tierra. La expedición española viajará a París el 22 de julio, todos los deportistas se alojarán en la Villa Olímpica.

