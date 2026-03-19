EEUU aprueba "posibles" ventas de armamento a Kuwait, Emiratos y Jordania en medio de la guerra con Irán

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó a la Cámara de Representantes sobre nuevas transacciones militares destinadas a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, asegurando que estas operaciones no afectarían la capacidad defensiva del propio país. Según publicó la agencia de noticias, estas ventas propuestas surgen en el contexto de una semana marcada por ataques iraníes contra infraestructuras energéticas en países del golfo Pérsico como represalia ante recientes bombardeos israelíes sobre instalaciones de gas iraníes. Este intercambio bélico ha marcado un aumento significativo de la tensión en Oriente Próximo, donde la guerra se prolonga desde hace 20 días.

De acuerdo con la cobertura del medio, el Gobierno estadounidense avaló tres posibles acuerdos de venta de armamento por un total superior a 15.000 millones de dólares, recurriendo a la fórmula de la emergencia para justificar su urgencia. Los responsables estadounidenses explicaron que la urgencia deriva de la gravedad de la situación tras los enfrentamientos producidos entre Teherán, Israel y otros actores regionales. La primera de estas operaciones incluye la venta de radares de sensores de defensa aérea y antimisiles a Kuwait, valorada en 8.000 millones de dólares. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió el acuerdo con el argumento de que representa una respuesta a una situación excepcional que pone en riesgo la estabilidad regional y los intereses estadounidenses en materia de seguridad nacional.

El comunicado del Departamento de Estado, citado por la agencia, sostiene que este acuerdo con Kuwait responde a la importancia estratégica de ese país como aliado extra-OTAN. La nota destaca que la venta busca reforzar una relación ya considerada relevante para la estabilidad política y el desarrollo económico de la región. Además del acuerdo con Kuwait, el Gobierno de Estados Unidos también notificó la aprobación de la venta de un Sistema Integrado de Defensa contra Aeronaves No Tripuladas Pequeñas, Bajas y de Aterrizaje Fijo (FS-LIDS), junto a diversos equipos relacionados, a los Emiratos Árabes Unidos, por una cifra estimada de 2.100 millones de dólares.

En el caso de Jordania, la transacción avalada se centra en aeronaves, municiones y equipos asociados, con un valor aproximado de 70,5 millones de dólares. Según consignó la agencia, a diferencia del acuerdo con Kuwait, en este caso la justificación también se apoya en reforzar la seguridad de un socio estratégico de Estados Unidos en una región caracterizada por la volatilidad política y la presencia de múltiples actores armados.

La Administración estadounidense notificó al Congreso sobre las intenciones de proceder con estas operaciones a la vez que insistió en que no se verá comprometida la defensa nacional. El titular de la diplomacia estadounidense señaló en el comunicado oficial que “existe una emergencia que requiere la venta inmediata a Kuwait”, agregando que la medida está alineada con los intereses de política exterior y seguridad nacional del país norteamericano.

El contexto regional se encuentra marcado por una escalada bélica en la que las acciones militares de Irán contra infraestructuras energéticas de varios países del Golfo han ocurrido poco después de que Israel ejecutara bombardeos sobre instalaciones de gas iraníes. La respuesta iraní influyó de manera directa en la dinámica diplomática y militar en la zona, incrementando la percepción de amenaza para los aliados regionales de Estados Unidos, según detalló la fuente.

El medio subrayó que la postura oficial estadounidense establece que los acuerdos con Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania no alterarán el equilibrio militar actual, y que poseen la finalidad específica de incrementar la capacidad defensiva de estos aliados en un contexto de creciente inseguridad regional. Los tres países han sido designados por Washington como socios privilegiados para la compra de equipamiento militar, especialmente a raíz de la intensificación de la violencia en Oriente Próximo.

El anuncio de estas transacciones militares ha coincidido con la vigésima jornada del nuevo episodio de confrontaciones militares en la región. Los ataques sobre infraestructuras estratégicas y las declaraciones de los principales actores de la crisis han motivado que Estados Unidos recurra a procedimientos de venta de armamento en situación de “emergencia”, lo que permite acelerar los trámites habituales y acortar los tiempos de autorización por el Congreso.

Según informó la agencia, los detalles de las operaciones especifican los componentes militares principales de cada acuerdo: sensores y sistemas de defensa antiaérea para Kuwait, tecnología antisistema no tripulado y equipos de defensa para Emiratos Árabes Unidos, y armamento asociado a fuerzas aéreas para Jordania. Los acuerdos suman una cifra total que supera los 15.000 millones de dólares y reflejan la magnitud de la operación frente al contexto de inestabilidad reinante.

El expediente remitido al Congreso especifica que ninguna de estas decisiones supone un detrimento para la capacidad defensiva de Estados Unidos, un argumento reiterado por los portavoces del Departamento de Estado. El comunicado sostiene que las ventas fortalecerán a “fuerzas que han contribuido a la estabilidad política y el desarrollo económico en Oriente Próximo”, resaltando la importancia del vínculo militar y diplomático con estos países aliados fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Las ventas deben seguir los mecanismos habituales de revisión parlamentaria, por lo que los legisladores estadounidenses estudiarán la viabilidad y los posibles riesgos asociados a estas transferencias de tecnología y material bélico. El Gobierno ha subrayado la necesidad de proceder con rapidez, justificando la excepción mediante el argumento de que la situación constituye una amenaza directa a socios históricos estadounidenses en la región.