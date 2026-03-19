Mercado Libre invierte 99,5 millones junto a Plaza Logística en un centro logístico en Buenos Aires

El presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, señaló que el nuevo centro de distribución en Escobar permitiría cuadruplicar la capacidad operativa de la compañía en el país en menos de dieciocho meses. Según informó la nota de prensa publicada este jueves y detalló el medio, la empresa local de comercio electrónico realizará una inversión conjunta con Plaza Logística por un total de 115 millones de dólares (equivalentes a 99,5 millones de euros) destinados a la construcción de una plataforma de almacenamiento en ese municipio de la provincia de Buenos Aires. Este proyecto constituye la cuarta infraestructura logística de la firma argentina en su territorio y se integra al plan inversor anunciado por Mercado Libre para Argentina que abarca 3.400 millones de dólares (2.942 millones de euros) hasta 2026, con el objetivo de expandir sus operaciones logísticas, de comercio electrónico y servicios financieros.

El medio detalló que la nueva instalación estará ubicada en Escobar y contará con una superficie superior a los 100.000 metros cuadrados. Se prevé que el complejo logístico pueda procesar hasta 130.000 productos diariamente y almacene un total de dos millones de artículos, características que, según consignó la empresa, buscan optimizar la eficiencia del sistema de envíos, asegurar el despacho de los pedidos en menos de 24 horas y fortalecer la cadena de reparto en el Gran Buenos Aires y áreas aledañas.

Según publicó la propia compañía, el proyecto generará 1.300 empleos directos y dará lugar a la creación de cientos de empleos de manera indirecta, una cifra significativa para el empleo local y el entorno productivo de la provincia. La construcción y operación del centro logístico, remarcó la empresa, estará a cargo de Plaza Logística, socio habitual de Mercado Libre en el desarrollo de este tipo de iniciativas.

Tal como informó la nota de prensa replicada por distintos medios, la inversión conjunta de 115 millones de dólares se alinea con el plan estratégico de crecimiento regional de la empresa, que hace solo una semana comunicó un paquete general de inversiones que incluye la ampliación de operaciones logísticas, tecnológicas y de servicios digitales en el país hasta 2026.

La ampliación de la infraestructura logística representa un paso en la visión de Mercado Libre de mejorar la calidad del servicio a los usuarios y aumentar la escala de su negocio de comercio electrónico en Argentina. La posibilidad de despachar productos y entregarlos en menos de un día responde a los nuevos estándares de consumo digital, donde la velocidad y confiabilidad de la logística son prioridades para la satisfacción de compradores y vendedores.

El centro de Escobar se sumará así a los otros tres centros logísticos que Mercado Libre opera en el país, expandiendo tanto el alcance como la capacidad total de almacenamiento y procesamiento de envíos. De acuerdo con lo anticipado por la empresa, el edificio tendrá instalaciones modernas y equipadas para responder a la demanda creciente del comercio online en el mercado local.

La ejecución de la obra y la posterior operación del centro no solo representan una inversión en infraestructura, sino que influyen de forma directa en la generación de puestos de trabajo permanentes y en el desarrollo de proveedores, contratistas y servicios asociados, consolidando la presencia de Mercado Libre como uno de los principales actores en el ecosistema logístico y digital de Argentina.

Según remarcó Juan Martín de la Serna, este avance forma parte de una expansión acelerada de la red logística, que en menos de dos años elevará significativamente la capacidad de distribución, permitiendo a la firma manejar un mayor volumen de operaciones y acortar los tiempos de entrega, aspectos que impactan en la competitividad del sector y en la experiencia de los usuarios de la plataforma.

El medio destacó que el plan de inversiones por 3.400 millones de dólares también prevé el crecimiento de áreas como los servicios financieros y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al comercio electrónico, reforzando la estrategia de engrosar su oferta y presencia en la economía digital del país. Los recursos destinados a logística buscan acompañar el ritmo de crecimiento de las compras online y prepararse frente a los desafíos logísticos que plantea tanto el volumen de operaciones como la extensión territorial de Argentina.

Mercado Libre y Plaza Logística mantienen una colaboración estratégica con el objetivo de implementar iniciativas que permitan escalar la infraestructura y adecuarla a las exigencias de los mercados donde tienen operaciones. Esta alianza ya cuenta con antecedentes en otras zonas del país, permitiendo a la empresa continuar modernizando y expandiendo sus centros de distribución.

La decisión de emplazar el nuevo complejo en Escobar responde, según explicó la empresa, a criterios como la conectividad, proximidad a los principales mercados de consumo y ventajas en términos de acceso a redes de transporte y suministro, factores claves para reducir los plazos de entrega y fortalecer la cadena logística nacional.

Este anuncio se produce en un contexto de fuerte competencia en el sector del comercio electrónico en el país, donde la agilidad y eficiencia de la logística representan una ventaja para captar y fidelizar a los usuarios. El alcance de las operaciones de Mercado Libre en Argentina, y el volumen de productos procesados y distribuidos cada día, posicionan a la empresa como líder del sector, tal como destaca el comunicado recogido por el medio.

Por último, la creación de empleos directos e indirectos, así como la multiplicación de la capacidad de almacenamiento y la mejora de los plazos de entrega, consolidan la estrategia de Mercado Libre para afianzar su presencia y liderazgo en el ecosistema digital argentino, según informó la compañía.