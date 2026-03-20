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Taiwan Weighted cerró a la baja este 20 de marzo

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el Taiwan Weighted, que acabó la sesión del viernes 20 de marzo con notables bajadas del 2,34%, hasta los 33.543,88 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 33.989,18 puntos y un mínimo de 33.379,24 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,79%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Taiwan Weighted acumula una disminución del 0,11%. El Taiwan Weighted se sitúa un 5,28% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 14,29% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

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