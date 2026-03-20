Taiwan Weighted cerró a la baja este 20 de marzo

Día en negativo para el Taiwan Weighted, que acabó la sesión del viernes 20 de marzo con notables bajadas del 2,34%, hasta los 33.543,88 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 33.989,18 puntos y un mínimo de 33.379,24 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,79%.
En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Taiwan Weighted acumula una disminución del 0,11%. El Taiwan Weighted se sitúa un 5,28% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 14,29% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).