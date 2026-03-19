EEUU reduce a 3 el nivel de alerta para viajar a Venezuela por falta de "riesgo de detención injustificada"

La actualización publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos destaca un cambio en la clasificación de riesgo para ciertas áreas dentro de Venezuela, señalando la frontera con Colombia y varios estados —Amazonas, Apure, Aragua, Bolívar, Guárico y Táchira— como regiones donde el peligro derivado de la delincuencia, secuestros y actividades terroristas se mantiene elevado y sugiere evitar los desplazamientos a estos lugares. Esta decisión aparece reflejada en el nuevo aviso oficial dirigido a los ciudadanos estadounidenses interesados en viajar al país sudamericano, según reportó el medio que cubrió la información.

El medio detalló que la reducción al nivel tres en la alerta para viajar a Venezuela se relaciona con la eliminación de indicadores de riesgo como la “detención injustificada”, una categoría que previamente pesaba para mantener la advertencia en un umbral superior. El Departamento de Estado vinculó la actualización de la advertencia a cambios en las operaciones de su propia embajada en Venezuela, la cual permanece cerrada desde el año 2019. De acuerdo con el aviso oficial, continúan en uso los servicios de la Unidad de Asuntos de Venezuela en Bogotá, Colombia, hasta que se retomen completamente las funciones diplomáticas regulares en Caracas.

El reciente anuncio se encuadra en contexto de relaciones diplomáticas intervenidas entre Washington y Caracas. Tras el operativo militar realizado el 3 de enero por parte del Ejército estadounidense sobre la capital venezolana, que concluyó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ambos permanecen bajo custodia en una prisión en Nueva York. Según consignó la prensa estadounidense, desde este suceso se percibe una paulatina modificación en el vínculo bilateral entre ambos países.

De acuerdo con la información revelada por el Departamento de Estado, si bien se han suprimido del aviso varios riesgos como “disturbios” y otras categorías no especificadas, persiste un llamado a extremar precauciones en zonas específicas, dada la persistencia de delitos violentos y actividades ilícitas de alto impacto. El organismo diplomático estadounidense ha solicitado a sus ciudadanos abstenerse de visitar los estados mencionados, por su exposición a contextos de inseguridad vinculados a organizaciones delictivas y amenazas de grupos armados ilegales presentes en áreas fronterizas.

El medio también informó que el itinerario de actualización de los avisos de viaje para Venezuela forma parte de un monitoreo regular de los factores de seguridad en la región, evaluando tanto la naturaleza de los riesgos como la capacidad de protección y asistencia para ciudadanos estadounidenses en territorio venezolano. Tras el cierre de la Embajada estadounidense en Caracas en 2019, la representación diplomática se mantiene a través de recursos instalados en la capital colombiana.

Entre las áreas donde el Departamento de Estado advierte un riesgo mayor figuran zonas tradicionalmente complejas por factores geográficos y sociales, en las que la incidencia de delitos como el secuestro y la presencia de organizaciones irregulares motivan un aumento de las precauciones. La frontera colombo-venezolana y los estados amazónicos siguen registrados como los puntos de mayor cuidado, según las autoridades estadounidenses.

El nivel de alerta de viaje, ahora fijado en tres, indica que el Departamento de Estado aún recomienda reconsiderar cualquier plan de visita al país, pese a la eliminación del riesgo por “detención injustificada” y “disturbios”, indicando que aún subsisten factores suficientes para mantener restricciones. Los ciudadanos estadounidenses interesados en viajar siguen dependiendo de los mecanismos de asistencia consular ubicados fuera del territorio venezolano, gestionados desde Bogotá, hasta que la Embajada de Estados Unidos restablezca sus operaciones en Caracas, detalló el aviso oficial.

El ajuste de la advertencia de viaje coincide con una serie de acontecimientos que han modificado la relación entre ambos gobiernos, escenario que podría influir en futuras decisiones diplomáticas y operativas, conforme evolucione el contexto de seguridad y la posibilidad de normalizar la presencia diplomática completa en Venezuela, según destacó la información publicada por el propio Departamento de Estado.